نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة الإلكترونية اسرع تمويل شخصي دون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة الإلكترونية تقدم لعملائها داخل المملكة العربية السعودية، التمويل الشخصي بدون تحويل راتب، ويتم ذلك من خلال شروط واجبة التنفيذ وتكون ميسرة لجميع عملائها فان فترة السداد تتحدد على حسب إمكانية العميل والتزاماته، ويتم ذلك بطريقة سهلة في السداد دون الاضطراب في استقرارة المادي.

حيث تعتبر منصة سلفة سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

مميزات خدمة سلفة

يتم استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ولغة تعلم الأله لعملية التمويل،

يعد استخدام تكنولوجيا المعلومات لغرض تحسين الخدمات المالية وتبسيط التعاملات وسرعة اتخاز القرار،

يتم ذلك بشكل مميز حيث يتم الوصول إلى المعلومات المالية،

لكى يتم التمويل بشكل افضل يلزم الوصول إلى ما هو مطلوب والذي يشمل المستشارين الماليين الذين يعرضون النصائح المالية،لأنها من تخصصها رفع درجة الاستفادة من عملية التمويل وحصول المستفيد على الفوائد بشكل اقل مع تنفيذه بمنتهى الدقة لإيداع التمويل في حساب المستفيدين.

ويتم العمل على وجود ملف شخصي لكل مستفيد بحيث يتم معرفة كل ماهو له علافة بمواعيد سداد التمويل والحالة الائتمانية للعميل ومستوى الالتزام.

وأخيرا نتيجة لوجود هذا الملف الشخصي لكل عميل سيستفاد منة بالنسبة للعمليات القادمة، التي من خلالها تتم الموافقة بشكل سريع وذلك نتيجة الرجوع إلى العمليات السابقة ومستوى الالتزام بها.

موعد بداية خدمة سلفة

فأنة سيتم لعدد معين من العملاء، وذلك لاختبار الخدمة فهذه المنصة ستبدأ بشكل تجريبي،

حيث أنة سيتيح للعميل عبر الخدمات الإلكترونية من الحصول على التمويل الفوري وذلك دون الذهاب إلى أي منشأة أو فرع.

فان عملية الطلب في سلفة تكون في غصون دقائق قليلة ليستلم المبلغ على الحساب البنكي ويتم ذلك من خلال الأنترنت في حالة وجود الشروط الواجبة للمتقدمين.

فان مدة السداد تتحدد على حسب دخل العميل لكى يتمكن من السداد بمنتهى السهولة دون أدني اضطراب في استقراره المادي.

هذه الخدمة تتوافر للأشخاص لتلبية احتياجاتهم الازمة ومستلزماتهم الضرورية وذلك عن طريق مبالغ صغيرة تساهم في شراء ذلك حتى وقت نزول الراتب.

شروط التقديم على سلفة