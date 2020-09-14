خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 على منصة أبشر الإلكترونية

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عمر شويل - جدة صلاحية الإقامة في السعودية ، أصبح أمر الاستعلام عن صلاحية الإقامة من اسهل الامور الممكنة وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية، وهذا الأمر يجب الاهتمام به حتى لا يتعرض هذا المواطن للمسائلة القانونية سواء كان من خلال دفع الغرامات المالية أو الترحيل من البلاد، وتتمكن من هذا من خلال الدخول على الموقع وكتابة كل من رقم الإقامة حتى تتعرف على موعد تجديد صلاحية الإقامة للمواطن وهذا ساعد أصحاب الشركات الاستعانة بالعمال الوافدين والتعرف بكل سهولة على البيانات الخاصة بالأفراد.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 على منصة أبشر

يتمكن أي مواطن يمتلك حساب خاص به على منصة أبشر الجوازات من التعرف على صلاحية جواز السفر وذلك من خلال تسجيل الدخول على موقع أبشر دوت كوم من الرابط التالي “رابط منصة ابشر“.

ومن ثم تسجيل البيانات الخاصة به والنقر على زر خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم إقامة المواطن، أدخل بعد ذلك رقم الإقامة وزر التحقق وفي النهاية سوف تظهر أمامك كل البيانات الخاصة بالإقامة وموعد التجديد والرسوم الخاصة بهذه الخدمة.

صلاحية الإقامة بالمملكة العربية السعودية

يتمكن الوافدين إلى أراضي المملكة من تجديد الإقامة وكذلك دفع رسوم الخدمة عن طريق البطاقة الإئتمانية على الموقع دون الاضطرار للذهاب لمصلحة الجوازات حيث يوجد أكثر من 6 مليون مغترب يود تجديد إقامتهم بالسعودية لذا حرصت وزارة الداخلية على توفير هذا الموقع بدلاً من التكدس والإزدحام وايضاً عمل على توفير الوقت والجهد.