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عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية تعلن صرف تعويضات وتوضح مواعيد التسجيل في نظام التأمينات، قد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موعد إعادة التسجيل في نظام التأمينات وذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين يتساءل هل صحيح أن التأمينات لم تقم بعملية السحب منذ بداية انتشار هذا الوباء.

وجاء رداً على الحساب الرسمي عبر موقع تويتر للتأمينات الاجتماعية من خلال الإنترنت أنه يتم تعليق الاشتراك في نظام التأمينات على حسب فترة الدعم وسوف يتم إعادة التسجيل بعد أن تنتهي الفترة المحددة للدعم، وأكدت أنه سوف يتم البدء في صرف التعويضات لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم وذلك يرجع إلى تطبيقات التوصيل، ولا يحتاج اتخاذ أي إجراءات من المستفيد أو المنشاة.

خطوات صرف تعويض الدفعة الواحدة من التأمينات

قد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن للمشترك التوقف عن العمل من خلال تقديم طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة، وذلك ردا على استفسار أحد المشتركين أن كانت موظفة للتأمينات 15شهر تتساءل عن كيفية تقديم طلب مستحقات التأمين.

قامت التأمينات الاجتماعية قائله أن يمكن للمشتركة عندما تتوقف عن العمل تقوم بتقديم طلب حتى يتم صرف كافة التعويضات من خلال حسابها عبر الإنترنت أو عن طريق تطبيق تأمينات، وأكد أنه سوف يتم صرف كافة التعويضات لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل ولن يتم العمل على اتخاذ أي إجراءات من المستفيد أو من المنشاة.