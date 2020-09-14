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عمر شويل - جدة تعرف على جداول الدروس والحصص اليومية للأسبوع الثالث على قنوات عين، قامت وزارة التعليم أمس السبت على حسابها في تويتر وفي بث مباشر على قنوات عين بنشر الجدول الدراسي والحصص اليومية لكل من الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث الابتدائي للأسبوع الثالث، وأيضًا جدول الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وكذلك جدول كل من الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث المتوسط، وتتم إعادة نشر الجدول بشكل يومي أو يمكن الاطلاع عليه من خلال قناة عين على اليوتيوب من هنا، وتبث قناة عين على التردد 12437 على العرب سات.

آلية بدء العام الدراسي الجديد

تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجامعات الأهلية والحكومية اتخاذا كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بأعمال هيئة التدريس والإدارة التابعة لها حسبما ذكرت وزارة التعليم مسبقًا بشأن آلية بدء العام الدراسي للتعليم العام والتعليم الجامعي، منوهة على أهمية التنسيق المشترك مع وزارة التعليم والعديد من الجهات والمؤسسات والوزارات الأخرى مثل وزارتي الصحة والاتصالات وغيرهم لتقديم الدعم لسير العملية التعليمية،

متابعة وتوجيه المدارس

يواصل أعضاء الهيئة التعليمية تلقي تدريبات المركز الوطني للتدريب المهني عن بعد أثناء عودة الدراسة، للتمكن من استخدام الأدوات والبرامج المخصصة للتعليم عن بعد، وتطويع ما بها من وسائل واستراتيجيات لتحقيق التواصل الفعال بين المدرس والطالب وولي الأمر وفق خطة تدريبية منظمة

وتتابع الإدارات التعليمية توجيه المدارس لمتابعة توزيع الكتب الدراسية على الطلبة وأولياء الأمور وفق ما تتخذه الوزارة من إجراءات احترازية، مع تخصيص يوم واحد أسبوعيًا على الأقل يسمح فيه بحضور الطالب أو ولي الأمر للاستعلام عن ما يتعلق بالعملية التعليمية عن بعد، ويتم اعتمدا منصة مدرستي وما بها من أدوات للقيام بالعمليات التعليمية عن بعد