نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الوصول لمقررات الدراسة عبر منصة مدرستي وخطوات حماية الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الوصول لمقررات الدراسة عبر منصة مدرستي، في إطار التيسير على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في التعليم عن بعد، وضحت منصة مدرستي الطرق التي من خلالها يمكن الوصول إلى المقررات الدراسية بسهولة، منها الضغط على أيقونة “مقرراتي” الموجودة بالقائمة الرئيسية أو من الإحصائيات أو أيقونات الوصول السريع، منصة مدرستي هي محاكاة إلكترونية لليوم الدراسي، يبدأ بتسجيل الدخول، ثم أداء النشيد الوطني والقيام ببعض التمرينات الصباحي، والتعرف على جدول الدراسة ووصولاً لدخول الفصول الدراسية مع المعلمين.

كيفية الدخول إلى منصة مدرستي

قام توضيح توكلنا بتوضيح كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، وذلك من خلال تحميل أو تحديث تطبيق توكلنا، والدخول إلى البيانات الخاصة بالمنصة، سوف تظهر قائمة بأسماء المستخدمين التابعين، قم بالضغط على الاسم الذي ترغب في الحصول على كلمة السر له ثم قم بالضغط على إرسال لتصلك رسالة بها كلمة السر مع الوضع في الاعتبار إن كلمة السر لا يتم إرسالها أكثر من مرتين في اليوم الواحد لكل تابع.

حماية حساب منصة مدرستي

قامت وزارة التعليم بالتنويه والتحذير من مشاركة معلومات التسجيل الخاصة بالدخول إلى منصة مدرستي مع أي شخص مؤكدة على أن أي من مدراء المدارس أو أفراد الدعم الفني لن يطالبوا بكلمة المرور لأنها تخص الطلاب وأولياء أمورهم فقط ولا حاجة لهم بمعرفتها، ونوهت إلى الحذر من الرسائل التي يتم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يطلبون معلومات دخول الطالب ورقم ولي أمره بهدف تفعيل الحسابات على حساب نور في منصة مدرستي مقابل مبلغ مالي، وأنه في حال التعرض لهذا الأمر أو الاشتباه في اختراق الحساب يجب مباشرة إبلاغ الدعم الفني على الرقم 920033988 لاتخاذ الإجراءات اللازمة.