الجبير يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية البحرين

بلادي – الرياض : أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

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