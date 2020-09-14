نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل المعلم مدرستي 1442 وخطوات دخول المعلم إلى منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي مع بداية العام الدراسي الجديد لتكون المنصة هي البوابة الالكترونية للطالب والمعلم خلال العام الدراسي 1442. ولذلك يزداد بحث المعلمين عن طريقة تسجيل المعلم مدرستي 1442 خلال الأيام الحالية. جاءت منصة مدرستي لاستكمال التعليم عن بعد لمحاربة انتشار فيروس كورونا، وتسهيل التواصل بين المعلم والطالب.

ما هي مدرستي

مدرستي هي نظام إلكتروني لإدارة العملية التعليمية بين المعلم والطالب باستخدام العديد من أدوات التعليم الإلكترونية. كما أنها تدعم تحقيق القيم والمهارات، وذلك من خلال تحقيق أهداف التعليم للمقررات والمناهج. فهي إحدى منظومات تطوير التعليم داخل المملكة، باستخدام التكنولوجيا الرقمية في الحاضر والمستقبل.

طريقة تسجيل المعلم مدرستي 1442

أصبح من الضروري على كل معلم أن يكون على معرفة كاملة بطريقة استخدام منصة مدرستي الإلكترونية مؤخرا. وذلك بعد أن تم تطبيق نظام رصد درجات الطلاب إلكترونيا من خلال منصة مدرستي. ويمكن للمعلم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1442 عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى المنصة من خلال رابط مدرستي .

. النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار الدخول باستخدام مايكروسوفت.

تسجيل الدخول إلى مايكروسوفت باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

كتابة البيانات المطلوبة، والضغط على تسجيل.

وبذلك يمكن للمعلم بدء استخدام منصة مدرستي لرصد حضور وغياب الطلاب.

اثبات المعلم حضور في مدرستي

يتطلب تسجيل المعلم الدخول إلى رابط مدرستي ثم اختيار تسجيل الدخول باستخدام مايكروسوفت ثم اثبات الحضور. ومن خلال الخطوات التالية نقدم لكم طريقة اثبات المعلم حضوره في منصة مدرستي كالتالي:

الدخول الى منصة مدرستي، ثم تسجيل الدخول.

النقر على قائمة التقارير.

ثم النقر على أيقونة حاضر للمعلم.

اختيار المعلم الدرس الذي سيتم شرحه.

الضغط على أيقونة حاضر مرة أخرى.

مهمات المعلم في منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي هي المدرسة الافتراضية التي تحاكي المدرسة في جميع الأنشطة والواجبات، ولكن عبر الموقع الإلكتروني منصة مدرستي. حيث تتمثل أهم الخدمات الإلكترونية للمعلم عبر منصة مدرستي فيما يلي: