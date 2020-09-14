فيض من حُب الوطن……بقلم المدربة / سيرين القرشي

اليوم الوطني هو أحد أهم المناسبات الوطنية التي يحتفل فيها العالم العربي ، بسبب حبهم للمملكة العربية السعودية ..

حُب الوطن فطرة في أعماقنا فهو حب مزروع منذ نعومة أظافرنا ، فلولا الوطن لما شعرنا يوما بمعنى الأمن والأمان،”كانت العرب قديماً إذا غزت أو سافرت حملت معها من تربة بلدها رملاً وعفراً لتستنشقه”.

فلا أحد أبداً يستطيع أن يصف حبه للوطن ويوفيها حقها، لذلك فليكن الوطن دوماً في القلب ، فهو يمنح الأستقرار والسكينة ولولاه لما كان الإنسان كيان ينتمي إليه ، لو لم نكن نشعر بالأمان وراحة البال لما شعرنا أنه وطن ، فالوطن هو الوسادة الناعمه الذي نغفو عليها نشعر بالأطمئنان.

سألني المعلم ماهو الوطن ؟ أخبرته انه هو الذي ولدت فيه وتنفست في هوائه وتنعمت في خيراته وعندما كبرت وجدت أن الوطن حضن اخر يشبه حضن الأم الذي يغمرنا ويشعرنا بالأمان كلما ضاقت بنا الحياة

قال الله تعالى (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر )

الوطن هو النور الذي نستضيء به