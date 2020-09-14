“الملكية الفكرية” تدعو لتأسيس جمعيات ومنظمات أهلية “غير ربحية”

بلادي – الرياض : دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية شركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع إلى إنشاء وتأسيس جمعيات أهلية “غير هادفة للربح” في مجالات الملكية الفكرية والابتكار والاختراع، على أن تتولى الهيئة مهمة المتابعة والإشراف على هذه الجمعيات.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن التقدم لتأسيس تلك الجمعيات من خلال الدخول على منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبدية استعداداتها للإجابة عن أي استفسار حول الجمعيات الأهلية للملكية الفكرية، وذلك من خلال البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال الرقم المباشر لخدمة العملاء في الهيئة (920021421)، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لإدارة سياسات الملكية الفكرية بالهيئة، هشام العريفي، أن تأسيس هذه الجمعيات سيساعد في تحفيز الإبداع البشري، وإقامة الفعاليات والأنشطة ذات العلاقة لنشر ثقافة الملكية الفكرية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية لأفراد المجتمع فيما يتعلق بالملكية الفكرية والابتكار والاختراع.