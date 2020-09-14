‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 607 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 1060 حالة تعافي و 37 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، عن تسجيل 607 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 37 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4305 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 326258 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1060 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 303930 حالة.