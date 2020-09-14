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عمر شويل - جدة أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي لتسجيل حضور الطلاب إلكترونيا من خلال الدخول إلى رابط دخول توكلنا منصتي مدرستي. ويتم تسجيل الدخول من خلال تطبيق توكلنا عبر الهاتف الجوال ومن خلال أجهزة التابلت. وبذلك تصبح منصة مدرستي هي البوابة لطلاب الإبتدائي والمتوسط والثانوي لمتابعة الدروس والحصص التعليمية اونلاين من خلال التفاعل مع المعلم.

توكلنا منصتي مدرستي

أطلق تطبيق توكلنا طريقة دخول منصتي مدرستي للطلاب لإثبات الحضور والغياب، من خلال الدخول إلى رابط منصة مدرستي. وذلك مع بداية العام الدراسي 1442 حيث يتم تسجيل حضور المعلم أيضا لمتابعة مناقشة الطلاب. ويتم تكليف المعلم الطلاب بأداء الواجبات اليومية وممارسة الأنشطة الإلكترونية التي تقدمها منصة مدرستي.

رابط دخول توكلنا منصتي مدرستي

يتطلب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للطالب امتلاك اسم المستخدم الخاص بك، والحصول على اسم المستخدم يتم من خلال الدخول إلى رابط تطبيق توكلنا. ويمكن للطالب الحصول على بيانات دخول توكلنا منصة مدرستي من خلال إتباع الخطوات التالية: