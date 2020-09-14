نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعلن الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن 18 وظيفة خاليه وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن العديد من الوظائف الشاغرة للعمل في مستشفيات القوات المصلحة ،حيث اعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن وظائف خاصة بالمستشفيات العسكرية عبر موقعها الالكتروانى بوابة التوظيف بالرياض ، وتعمل الخدمات الطبية على تدربيهم تدريب عالى لتقدم الرعاية الطبية والوقائية والعمل بجهد والتزام ،كما أنها تعمل على الأشرف والتوجيه والتطوير على جميع المستشفيات التي تتلخص في 25 مستشفى و148 مستوصف. وظائف الخدامات الطبية للقوات المسلحة سكرتير طبي :- 10 وظائف – درجة الدبلوم في تخصص (سكرتارية طبية). – لا يُشترط وجود خبرة سابقة. نوع التوظيف متعاقد 2. منسق إداري :- 6 وظائف -درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات الإدارية. – لا يُشترط وجود خبرة سابقة. -يجيد اللغة الانجليزية. -يجيد استعمال الحاسوب خاصة برنامج الاوفيس. 3.كاتب : – 2 وظيفة. -حاصل على شهادة الثانوية العامة. – لا يلزم وجود خبرة سابقة. طريقة التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة يتم التقديم إلكترونيا توفيرا للجهد والوقت المبذول في التقديم من خلال المكاتب الحكومية ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني أولا الدخول إلى موقع منصة التوظيف.

الضغط على خانة انشي سيرتك الذاتية.

ملئ بيانات التسجيل الأساسية في المنصة.

وصول على بريدك إلكتروني المسجل للتأكد من صحته.

أنشاء نموذج السيرة الذاتية من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة.

بعد أنشاء نموذج السيرة الذاتية على المنصة سيكون بمقدورك التسجيل في الوظائف المعلنة. والجدير بالذكر بعد أنشاء السيرة ألذاتية يمكنك البحث في المنصة على الوظائف الشاغرة بكتابة الوظيفة المطلوب البحث عنها ويمكن استخدام العديد من الاختيارات للبحث من خلال المنصة ، كمان أن يمكن الاستفسار حول أي شي يخص الوظائف المعلنة من خلال الرقم 199099 خلال جميع أيام الأسبوع 24 ساعة للرد على الأسئلة حول الوظائف

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعلن الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن 18 وظيفة خاليه وطريقة التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.