نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دراسه حديثه عن أهم قطاعات التوظيف للمواطنين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم قطاعات التوظيف كان هذا هو عنوان الدراسة الحديثة الذي قام به مركز الملك عبد الله للدراسات و البحوث البترولية الذي يقع في الرياض وهو احدي أهم مناطق إنتاج الطاقة في العالم و أساس عملة انه يجرى بحوثاً مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة و الذي يضم خبراء دوليين من أكثر من 15 جنسيه بالتعاون مع مؤسسه النقد العربي السعودي “ساما”والتي من مهامها تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص وذلك في إطار دعم الدولة في مكافحة فيروس كورونا covid 19 والحد من تداعيات انتشاره ,ولقد شهد قطاع التوظيف في خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من التغيرات فعلى سبيل المثال التقدم الذي حدث في مجالي الاقتصاد والتقدم التكنولوجي الذي ساهم في تغيير الطريقة التي تستخدمها العديد من الشركات في التوظيف, و بسبب هذا التقدم فكان يستوجب القيام بعمل دراسة عن أن أهم قطاعات التوظيف هي قطاعات الكهرباء والغاز والمياه جاء في المرتبة الأولي من حيث معدلات نمو توظيف المواطنين بنسبه تصل إلي 81.2% , ويليه قطاع الاستثمارات غير النفطية بنسبه تصل إلى 80%, وقد كشفت الدراسة الحديثة أن قطاع الزراعة والغابات جاء في المركز الأخير في التوظيف بمعدل نمو يصل إلي 3.8% فقط .

وقد أوضحت الدراسة الحديثة التي تحمل عنوان “نمذجة العمالة القطاعية في السعودية “إلي أن قطاع الزراعة و الغابات احتل المركز الأول في قائمة القطاعات الأكثر توظيفا للمقيمين غير السعودين في المملكة العربية السعودية بنسبة نمو وصلت إلي ما يقرب من 96.85 يليه قطاع البناء و التشييد بنسبه تصل إلي 87.2% بينما احتل قطاع الكهرباء و الغاز و المياه المركز الأخير و بنسبة تصل إلي 18.8% و تناولت الدراسة الحديثة المحددات التاريخية للتوظيف في الفترة من عام 1996 و حتى 2016 و ذلك في 10 قطاعات و قد أظهرت الدراسة الحديثة إلي أن الاعتماد علي الموظفين غير السعودين تراجع ببطء في العشر قطاعات التي أجريت عليها الدراسة البحثية و هذا التباطؤ تم في الفترة من عام 2006 و حتى2017 ميلادي و ذلك بسبب الإجراءات الجارية في سوق العمل .

كما أشارت الدراسة الحديثة عن أهم قطاعات التوظيف إلي أن هناك 4 عوامل تساعد علي زيادة نسبة مشاركة القوى العاملة للمواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية و التي تتمثل في وضع حد ادني للأجور المواطنين و الوافدين و رفع مستوى الحد الأدنى للموظفين السعوديين و ذلك من خلال ضريبه العمالة الموحدة , و بالإضافة إلي الطلب علي السلع و الخدمات المنتجة محلياً و تنفيذها على المستوى القطاعي بدلا من السياسات الموحدة. وهناك بعض التحديات التي يتم مواجهتها خلال عمليه التوظيف منها التواصل الغير فعال ،الهيكل التنظيمي للمؤسسة ، ضعف التحليل الوظيفي , حصص السعوديين في وظائف الحكومة السعودية وسنقوم لاحقاً بشرحهم بالتفصيل .كما يمكنك التعرف في هذا المقال عن طريقه الدخول إلي طاقات عبر بوابه نفاذ .

وبهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية هذا المقال وقد عرضنا علي حضراتكم أهم قطاعات التوظيف الذي قام به مركز الملك عبد الله للدراسات و البحوث البترولية الذي يقع في الرياض وهو احدي أهم مناطق إنتاج الطاقة في العالم و أساس عملة انه يجرى بحوثاً مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة و الذي يضم خبراء دوليين من أكثر من 15 جنسيه بالتعاون مع مؤسسه النقد العربي السعودي ونرجوا أن يكون المقال قد نال أعجابكم.