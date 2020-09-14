نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف راتب التقاعد الجديد 1442 وطريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف راتب التقاعد الجديد يعد من أكثر الأشياء التي يتم البحث من قبل السعوديين وذلك رغبة منهم في معرفة موعد استلام رواتب التقاعد الخاصة بهم والتي تساعدهم على مواكبة الحياة بصورة طبيعية بعد وصولهم لسن التقاعد، ولذا فإن من أكثر الأسئلة الشائعة متي تصرف رواتب المتقاعدين ، وكذلك هل نزلت رواتب المتقاعدين اليوم ، ويتم تحديد موعد رواتب المتقاعدين من قبل المؤسسة العامة للتقاعد بالاتفاق مع وزارة المالية السعودية، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد صرف راتب التقاعد الجديد وطريقة الاستعلام عنه.

صرف راتب التقاعد الجديد

تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بإيداع مبالغ كبيرة بغرض صرف راتب التقاعد الجديد للمتقاعدين والذي يتم احتسابه وفقًا لتاريخ التقاعد ومدة العمل وكذلك للراتب الذي كان يحصل عليه المواطن، وأيضًا يمكن للمواطن السعودي أن يعرف من خلال استعلام عن راتب التقاعد قيمة راتب التقاعد المتوقع، وكذلك يمكن معرفة سلم رواتب المتقاعدين من خلال الاستعلامات الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد.

تاريخ صرف راتب التقاعد الجديد

من المفترض أن يتم صرف راتب التقاعد الخاص بشهر محرم 1442 والموافق 24 من شهر سبتمبر2020 وكذلك شهر صفر 1442 والموافق 25 أكتوبر 2020، وشهر ربيع الأول 1442 والموافق 25 نوفمبر 2020، وراتب التقاعد الخاص بشهر ربيع الثاني والموافق 24 ديسمبر 2020 وبهذا يتم الإجابة عن التساؤل متى تصرف رواتب المتقاعدين.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد

قد وضعت المؤسسة العامة للتقاعد رابطًا مخصصًا يمكن للمتقاعدين الدخول عليه لمعرفة راتب التقاعد الخاص بهم وكذلك هل تم نزول الراتب من عدمه، وأيضًا يستطيع المتقاعد وتسهيلًا عليه من الذهاب إلي مقر المؤسسة حساب قيمة راتب التقاعد من خلال الحاسبة الخاصة بالمؤسسة، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد.