السعودية .. أرامكو توضح أسعار البنزين الجديدة خلال شهر سبتمبر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية .. أرامكو توضح أسعار البنزين الجديدة خلال شهر سبتمبر في المقال التالي
عمر شويل - جدة في هذا المقال سوف نقدم لكم تقرير بأسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر لعام 2020 من خلال شركة “أرامكو” السعودية، فقد أعلنت الشركة امس الخميس الذي وافق العاشر من شهر سبتمبر لعام 2020 بأن هذه الأسعار سوف تكون متاحة من اليوم الجمعة الحادي عشر من شهر سبتمبر الموافق أيليو للعام 2020، بالإضافة إلى أنه من المعروف أن أسعار البنزين غير مستقرة، فهناك أيام تكون فيها الأسعار مرتفعة وأيام أخرى يحدث لها عملية انخفاض للأسعار، ويرجع ذلك إلى تغيرات في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية الكبري.
مصادر من شركة “أرامكو” في تحديد أسعار منتجات الطاقة والمياه وأسعار البنزين الجديدة:
قالت مصادر معروفة من شركة “أرامكو” أن الإجراءات الحكومية تقوم بتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأنه في شهر شباط الماضي فبراير قد تم فيه تعديل لفترة المراجعة الدولية للأسعار من ربع سنوية إلى أسعار شهرية، وقررت أن التعديل يكون في اليوم العاشر من الأشهر الميلادية ويتم تطبيقها في اليوم الحادي عشر من نفس الشهر، بالإضافة إلى أن أسعار النفط الثلاثاء الماضي قد نزلت لأنه مع قدوم موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية تظهر بعض المخاوف في إزاء الطلب على الوقود والمواد البترولية عموماً، وقد امتدت العطلة إلى آخر الأسبوع احتفالا بعيد العمال، مؤكداً أنه يوجد بعض المخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التجمعات في الاحتفالات، وأيضاً في نفس الوقت حدث ارتفاع في عدد المصابين في بريطانيا والهند.
أسعار البنزين لشهر سبتمبر لعام :2020
وهذة قائمة بأسعار البنزين ومواد الطاقة والوقود التي تم الاتفاق عليها من خلال شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية:
أكدت صحيفة “عاجل” أنه في شهر آب الماضي سبتمبر هذه الأسعار:
وصل سعر بنزين 95 إلى حوالي 1,60 ريالا سعوديا.
الكيروسين سجل حوالي 0,70 ريالا سعوديا.
اللتر من غاز البترول المسالى سجل حوالي 0,75 ريالا سعوديا.
سجل سعر بنزين 91 حوالي 1,43 ريالا سعوديا.
الديزل سجل حوالي 0,52 ريالا سعوديا، وبهذا فنكون قدمنا لكم كل أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية.
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