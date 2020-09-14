الحياة الزوجية رحلة عمر تحتاج إلى مؤنة كافية ،حتى تنجز تلك الرحلة ،وتصل إلى منتهاها

وأهم تلك المؤن الإحترام والود المشترك بين الزوجين فهما يصنعان الحب ويتحكمان في شراع المركب حتى لا يغرق .

وقد نرى بعض الأزواج يتجاهل أهمية الشريك في إدارة الحياة وينفرد برأيه وبأحكامه وقراراته حتى تفقد الشراكة قيمتها ويصعب إكمال المسير .

وأحيانا يطغى الوهن على الزوجين فتمر تلك الرحلة ببعض محطات الفتور وتحتاج إلى التزود بما يبعث فيها الحياة وهذا أمر يتجاهله كثير من الأزواج بل يذعنون له ويستسلمون حتى يعتادونه فيصبح كداء مزمن ترهقهم الآمه وتوجعهم نوباته لكنهم مقتنعون أن لادواء له وإن اعترفوا بوجود الدواء بحثوا عنه خارج نطاق حياتهم الزوجية. ونثروا همومهم على كل طريق، حينئذ تعبث بهم الرياح حيث شاءت وتتقاذفهم الأمواج في كل اتجاه حتى تنتهي تلك الرحلة بالغرق والشتات وإن استمرت فستكون مضطربة لا راحة فيها طالما أن الزوجين لم يفطنا إلى ضرورة الإلتقاء على مائدة الحوار المفيد ومناقشة مايحدث في حياتهم .

ولعل من المفيد عند اشتداد أزمات الحياة الابتعاد قليلا لصفاء الذهن وحسن التفكير أو الحديث إلى أهل العلم وذوي الاختصاص ومن نثق بحكمته وتجربته من الأصدقاء والمقربين لإيجاد الحلول وإكمال الرحلة بسلام .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيء من الحياة … بقلم الكاتبة الصحفية / حنان الحربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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