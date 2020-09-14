نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقاعد موعد صرف معاشات المتقاعدين وتحديث البيانات الشخصية لحسابك في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقاعد موعد صرف معاشات المتقاعدين يقترب، فقامت المؤسسة العامة للتقاعد بالإعلان عن موعد صرف معاشات التقاعد،فبعد إعلان المؤسسة عن الموعد الخاص بصرف المعاشات أزداد بحث المواطنين السعوديين المتقاعدين عن تفاصيل صرف المعاشات، وذكرت أيضا أن تم إيداع المبالغ المستحقة لصرف معاشات المتقاعدين في الحسابات البنكية، ومنذ أيام قليلة أعلنت المؤسسة عن استقبالها للمراجعين في كافة فروعها، فصرف المعاشات التقاعدية يساعد المواطنين السعوديين قضاء وسد أحتياجاتهم الضرورية، وتقدم المؤسسة العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل التعامل مع المتقاعدين من خلالها، وأعلنت اليوم المؤسسة عبر حسابها الرسمي علي التويتر عن طريقة خطوات استخدام حاسبة المعاشات التقاعدية، وسوف نقدم لكم كافة التفاصيل عن صرف المعاشات التقاعدية من خلال موقعنا.

تحديث البيانات الشخصية لحسابك علي المؤسسة العامة للتقاعد

أعلنت المؤسسة اليوم عبر صفحتها علي التويتر عن قيام كل مواطن متقاعد بتحديث بياناته الشخصية، ولابد من سرعة تحديث البيانات قبل موعد صرف المعاشات للمتقاعدين، فتحديث البيانات يسهل عليك التواصل مع المؤسسة والاستفادة من الخدمات المقدمة إلكترونيا، والتحديث يتم من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

يجب أن يدخل كل مواطن علي الموقع الرسمي للمؤسسة.

ثم يضغط علي أختيار تسجيل دخول.

يقوم بالضغط علي اسم المستخدم وتظهر قائمة نقوم بالنقر أو الضغط علي أختيار تحديث البيانات.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر أغسطس

هناك جدول زمني وضعته المؤسسة العامة للتقاعد وتصرف رواتب المتقاعدين وفقا لهذا الجدول، وحسب ذلك الجدول من المقرر صرف رواتب المتقاعدين في موعدها لشهر أغسطس 2020، وذلك الموعد يوافق يوم الثلاثاء الموافق 25 من أغسطس 2020 ميلاديا، مع العلم أن إذا حدث تأخر أو تقديم يوم عن موعد صرف الرواتب للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية يكون بسبب وجود عطلة أو أجازة رسمية.

المدد المستبعدة من الاحتساب في التقاعد

توضح مؤسسة التقاعد من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل تويتر جميع المدد التي يتم استبعادها عند القيام بحساب مدة الخدمة عند تسوية المعاش التقاعدي، وتكون هذه المدد المستبعدة من الاحتساب هي كالأتي: مدة غياب الموظف بدون إجازة، مدة قيام الموظف بخدمة غير نظامية، مدة حرمانه من أخذ راتبه، مدة الإجازة من غير مرتب باستثناء الإجازة المرضية أو الإجازة الدراسية، كسور الشهر أي يكون مجموع الخدمة لم يصل 29 يوم.

تقدم مؤسسة التقاعد خدمة إخطار العودة للعمل الإلكترونية

هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مؤسسة التقاعد، وذلك للحد من تلك الجائحة المنتشرة وللالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، ومن ضمن تلك الخدمات خدمة إخطار العودة للعمل الجديدة، فهذه الخدمة تقدمها مؤسسة التقاعد وتستهدف المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، فتلك الخدمة تتيح لكل متقاعد في المملكة أن يسجل تاريخ وبيانات عودته إلي العمل سواء في قطاع حكومي مدني أو عسكري، فتلك الخدمة تتم من خلال موقع الإلكتروني بدون الذهاب لمراجعة هذه المؤسسة.

موعد صرف معاش المتقاعدين لشهر يوليو 2020

من المقرر أن مؤسسة التقاعد تقوم بصرف معاشات المتقاعدين في يوم 25 من كل شهر ميلادي، وعند تزامن ذلك الموعد المحدد للصرف معاشات التقاعد مع عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، فيتم صرف معاشات المتقاعدين إما قبل الموعد بيوم في حالة كان ذلك يوم الجمعة أو بعد موعد الصرف بيوم وذلك إذا كان يوم الصرف يصادف يوم السبت، ولذلك حسب مواعيد صرف معاشات المتقاعدين سيكون موعد صرف المعاشات الخاصة بمؤسسة التقاعد يوم الأحد الموافق 26 من يوليو 2020 ميلاديا.

مؤسسة التقاعد موعد صرف معاشات المتقاعدين

المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بصرف معاشات التقاعد دائما في موعدها المحدد من كل شهر ميلادي، وذلك الموعد يكون من المقرر صرف معاشات التقاعد به وذلك اليوم يوافق يوم الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي، وذا كان ذلك الموعد حسبه تقويمه الميلادي يوافق يوم أجازة أو عطلة رسمية يتم صرف معاشات المتقاعدين أما قبل الموعد بيوم أو بعده بيوم، وحسب التقويم الميلادي لشهر يونيو 2020 فيكون موعد صرف معاشات المتقاعدين يوم الخميس المقبل وهو يوم 25 من يونيو 2020.

حاسبة معاشات التقاعد وخطوات استخدمها لحساب معاشات المتقاعدين

فحاسبة المعاشات التقاعدية تعتبر مهمة للمتقاعدين وهي من أهم خدمات مؤسسة التقاعد، فبعد قيام المؤسسة العامة للتقاعد بإيداع معاشات التقاعد يبحث المتقاعدين عن تلك الحاسبة، لكي تمكن المتقاعدين من حساب قيمة المبالغ المستحقة لهم من معاشات التقاعد، وحتي يتم حساب قيمة المعاش لابد من أتباع تلك الخطوات التي أعلنت عنها مؤسسة التقاعد، وهذه الخطوات الواجب تنفيذها لحساب معاشات التقاعد كالتالي: