نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم شروط قرض الزواج للحصول علي التمويل والأوراق اللازمة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض الزواج التي تسعى المملكة لتذليل أي عقبة لمواطنيها وعلى وجه الخصوص الشباب، ومن هنا قام بنك التسليف بتوفير الفرصة لهذا القرض، لتيسير الزواج، وذلك من غير أية ضمانات تكون تعجيزية، ولكن يلزم توافر بعض الشروط، ويعد من أهم القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للشباب لمساعدتهم علي تكاليف الزواج.

شروط قرض الزواج 1441

يقوم البنك بوضع شروط قرض الزواج يجب أن تتوافر في مقدم الطلب حتى يتم منحه القرض وهي:

أن يكون هذا الزواج الأول للمستفيد.

أن يقوم المستفيد بالتقدم بشخصه.

ألا يقل عمره عن 18 سنة.

ألا يمر على عقد النكاح أكثر من عامين.

يعتمد التاريخ الهجري.

أن يرفق أصل استمارة التقديم.

الأوراق اللازمة لقرض الزواج

وعندما تتوافر شروط قرض الزواج يلزم تقديم بعض الأوراق مع تقديم الطلب وهي:

صورة ضوئية من هوية الزوج.

وهوية الضمن.

النموذج الخاص بتسليم البريد.

صورة ضوئية من عقد النكاح.

في حالة الزواج بسبب وفاة الزوجة الأولى يجب إرفاق شهادة الوفاة.

تصريح من وزارة الداخلية يكون ساري.

كشف يبين فيه راتب أخر ثلاثة أشهر.

بيانات الأسرة بها الزوجة.

الايبان الأصلي.

كيفية سداد القرض

يتم سداد قرض الزواج والبدء في تسديد الأقساط عن طريق الخطوات الآتية:

يلزم أن يلتزم المقترض بسداد القرض بحسب الاتفاق على أقساط شهرية. كما يلتزم بتسديده من خلال الطرق التي يقوم البنك بتحديدها. على أن يكون أول سداد بعد مرور 30 يوم من التاريخ الذي تم الصرف فيه. عندما يخل المستفيد بسداد قسطين متتاليين، يقوم البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، بعد إشعاره بالسداد خلال 30 يوم من تاريخ هذا الإشعار، وفي حالة عدم الاستجابة تنذره بإنذار نهائي. كما أنه في هذه الحالة يجوز أن يطالب البنك المقترض بالمبلغ كامل مرة واحدة دون أقساط، كما يتم حرمانه من أية قروض أخرى خلال خمس سنوات.

وبذلك نجد أنه بعد اكتمال شروط قرض الزواج يقوم الطالب بتقديم بعض الأوراق التي يطلبها البنك، وبعد استيفاء ذلك، يمنح البنك هذا التمويل، مع تحديد مواعيد الأقساط، على أن يكون أول قسط بعد مرور 30 يوما من تاريخ استلامه القرض.