مايكروسوفت تيمز: طريقة تقديم درس افتراضي عبر منصة مدرستي

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عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتوضيح طريقة تقديم درس افتراضي عبر منصة مدرستي التعليمية ومن خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز المخصص للفصول الافتراضية على نظام مدرستي الالكترونية.

منصة مدرستي

ومن المعلوم أن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أطلقت منصة مدرستي الالكترونية من أجل أن تستهل العام الدراسي الجديد 1442 في المملكة، حيث سيتم محاكاة الواقع لليوم الدراسي في المملكة لكافة الطلاب بداية من تسجيل الدخول وأداء التمارين الرياضية والنشيد الوطني، ومن ثم استعراض الجدول الدراسي، والبدء في الدروس والاستماع إلى شرح المعلم عبر منصة مدرستي.

تطبيق مايكروسوفت تيمز

وتطبيق مايكروسوفت تيمز هو تطبيق الكتروني من إنتاج شركة مايكروسوفت الأمريكية، ويتم تحميله من أجل القيام بتقديم الدروس، وفتح الفصول الافتراضية من أجل أن يتفاعل المعلم مع طلابه، ويقوم بشرح المقررات الدراسية لهم من خلال هذا التطبيق، والذي يتوافق مع منصة مدرستي الالكترونية، حيث قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، من أجل أن تتم الدراسة من خلالها خلال الأسابيع الأولى، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الممكلة العربية السعودية في مكافحة وباء كورونا المستجد.

طريقة تقديم درس عبر مايكروسوفت تيمز

وذكرت الوزارة بأنه هناك عدداً من الخطوات الواجب إتباعها من أجل أن يقوم المعلم أو المعلمة بتقديم درس افتراضي عن طريق تطبيق مايكروسوفت تيمز وهذه الخطوات هي: