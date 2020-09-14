نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفيا.. عادل الجبير يبحث مع وزير خارجية ماليزيا دعم وتطوير العلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر اتصال هاتفي، تباحث كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير مع وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

وكانت قد أشارت وسائل الإعلام السعودية اليوم الأثنين، إلي أن كلا الجانبين استعرضا المستجدات والقضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

فيما كانت قد أجرت السعودية مباحثات هاتفية منفصلة مع مصر والإمارات والبحرين وجيبوتي، تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة ولاسيما ما يتعلق بالشأن اليمني.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الجبير أجرى اتصالات هاتفية بوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق في الشأن اليمني.

بالإضافة إلى ذلك، كان قد أجرى الجبير اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وبحث المستجدات في المنطقة لا سيما الشأن اليمني.

الملفات نفسها أيضا تصدرت مباحثات هاتفية أجراها وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية مع وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف.

وأجرى الجبير أيضا اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية اليمن محمد الحضرمي، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية، وبحث المستجدات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

