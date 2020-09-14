معالي رئيس جامعة الملك فيصل يدشن نظام السجل المهاري للطلبة

الأحساء – جاسم العبود

دشن معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي ظهر يوم الإثنين 26-1-1442هـ نظام السجل المهاري للطلاب والطالبات بالجامعة، وأشاد معاليه بهذه الخطوة النوعية والتي تأتي بهدف تنمية وتحسين كفاءة ومهارات وقدرات الطلبة، كما تعد محاولة منهجية لاكتشاف مواهبهم، والعمل على صقلها ورعايتها، وتوثيق جميع مهاراتهم المكتسبة خلال دراستهم الجامعية، إلى جانب رفع مستوى تنافسيتهم في سوق العمل، وإسهاماتهم بما يحقق تطلعات وطموحات الوطن التنموية.

وأوضح سعادة وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي أن هذه المنصة التي تم تنفيذها بتوجيه من معالي رئيس الجامعة وبالتعاون بين عمادة شؤون الطلاب وعمادة تقنية المعلومات تؤكد إيمان وإدراك الجامعة لأهمية الأنشطة الطلابية في بناء مهارات الطلبة، وتحفيز إبداعاتهم، وإكسابهم مهارات جديدة، حيث يتم ذلك في ظل وجود ما يتم تنظيمه في عمادة شؤون الطلاب من أنشطة متميزة، يتم تنفيذها وفق خطط مدروسة، وستكون هذه المنصة بمثابة الراصد المحفز لكل مكتسبات الطلبة المهارية.

من جانبه بين سعادة عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالعزيز بن يوسف التركي أن هذا النظام يرصد كافة المهارات، والدورات، والجوائز، وبراءات الاختراع التي حصل عليها الطلبة خلال مسيرتهم الجامعية، إلى جانب رصد الأنشطة الطلابية التي قام بها الطلبة، وكذلك الساعات التطوعية، وبمقابل ذلك يحصل الطالب على نقاط مقابل كل نشاط من هذه الأنشطة، ويتنافس الطلبة في نهاية العام بالحصول على جوائز التميز في الأنشطة الطلابية.