نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل الدعم السكني حاسبة الدعم السكني 1442 وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري هو أحد الأسئلة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المستفيدين من دعم سكني المقدم من الوزارة، والذي قد تم طرحه من أجل توفير مسكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية وسوف نطرح عليكم حاسبة الدعم السكني ونتعرف على موعد صرف الدعم السكني لشهر سبتمبر 2020.

متى ينزل الدعم السكني حاسبة الدعم السكني 1442

هناك الكثير من المبادرات التي توافرت في المملكة العربية السعودية مؤخرًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومن بين المبادرات هي مبادرة الدعم السكني التي طرحتها وزارة الإسكان السعودية وشارك في هذا الدعم صندوق التنمية العقاري.

ما هي شروط الدعم السكني

أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية.

أن يكون لديه أسرة ومقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون عمر المستفيد من الدعم العقاري لا يقل عن 24 عام.

ألا يكون امتلك المستفيد منزل خلال السنوات الخمس السابقة.

ألا يكون قد حصل على دعم سكني من الدعم المقدم من الحكومة بالمملكة ومن أي وزارة.

موعد صرف الدعم السكني

ويمكن التعرف على موعد استحقاق الدعم السكني من خلال الاتصال على رقم 199088 أو يمكن أيضًا طرح سؤالك من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر على حساب وزارة الإسكان السعودية والذي يُمكنك من التعرف على جميع الأخبار المتعلقة بأمر الدعم السكني والبرامج التمويلية التي يوفرها صندوق التنمية العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان بالسعودية.

حاسبة الدعم السكني

ويمكن أيضًا استخدام حاسبة الدعم السكني عبر موقع وزارة الإسكان السعودية وإدخال بيانات الراتب وعدد أفراد الأسرة من أجل التعرف على قيمة الدعم السكني ويذكر أن منصات سكني الرقمية قد تم طرحها في الآونة الأخيرة لكي تسهل على المواطنين في المملكة.

كم مبلغ الدعم السكني

وبعد أن تعرفت على متى ينزل الدعم السكني يمكن أيضًا معرفة كم مبلغ الدعم السكني عبر حاسبة الدعم التي قدمنا لكم رابطها، وهي أحد الأدوات المهمة التي وفرتها وزارة الإسكان لمستحقي الدعم السكني للتعرف على كل ما يخص الوحدات السكنية وقيمتها والقروض العقارية أيضًا.