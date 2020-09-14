نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهضبة يصل المملكة للمشاركة في احتفال اليوم الوطني الـ90 (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الفنان عمرو دياب، اليوم الأثنين إلى المملكة العربية السعودية ، وذلك من أجل المشاركة في احتفال اليوم الوطني الـ90.

ومن المقرر أن يحيي الهضبة عمرو دياب حفل غنائي يوم 26 سبتمبر الجاري- في مدينة الملك عبدالله الرياضية في احتفالات اليوم الوطني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الهضبة مقطع فيديو للحظة خروجة من المطار وكان مرتديا الكمامة في إطار الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وكان اللافت للنظر هوعدم تواجد الفنانة دينا الشربيني معه، والتي دائما الظهور مع في العديد من الحفلات والمناسبات في الفترة الماضية.

والجدير بالذكر أن عمرو دياب كان قد نشر بوستر الحفل- عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "فيسبوك"- وعلق قائلا: "حفلة عمرو دياب في جدة يوم السبت ٢٦ سبتمبر بمدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي سيتم طرح التذاكر بدءا من غدا الثلاثاء ١٥ سبتمبر بجميع فروع ڤيرجن ميجاستور".

وآخر أعمال عمرو دياب أغنية "أماكن السهر" التي طرحها خلال الأيام الماضية عبر "اليوتيوب"، وحققت ما يقرب من 12 مليون مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار.