“التجارة” تعلن استدعاء 88 ألف مركبة تويوتا لخلل خطير يتسبب في وقوع حوادث

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة التجارة استدعاء أكثر من 88 ألف مركبة تويوتا ( لاندكروزر/كورولا/هايلكس/إف جي كروزر/فورتشنر/برادو/اينوفا/كامري/افالون) 2014 – 2019، لخلل في مضخة الوقود.

وأوضحت الوزارة أن الخلل في مضخة الوقود يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة، ما يزيد من خطر وقوع حـادث.

وأهابت الوزارة بمالكي هذه النوعية من المركبات التحقق من شمول رقم الهيكل في المركبة والتواصل مع الوكيل لاستبدال مضخة الوقود مجانا.