مسؤول في “صندوق الاستثمارات” يوضح آلية مراجعة القرارات الاستثمارية

بلادي – الرياض : أوضح رئيس الإدارة العامة لتمويل الشركات في صندوق الاستثمارات العامة، علي رضا زعيمي، آلية مراجعة القرارات الاستثمارية.

وقال زعيمي – في مقابلة مع موقع “جلوبال كابيتال” – إن الصندوق لديه نموذج حوكمة على أعلى مستوى للتأكد من إدارة أصوله بالطريقة الصحيحة.

وأضاف أن نموذج الحوكمة يشمل مراجعة كل قرار استثماري من قبل خمس لجان رئيسة.

وتابع بأن القرارات الاستثمارية يراجعها كذلك أكثر من 300 ممثل للصندوق في مجالس إدارات المحافظ الاستثمارية للشركات التي يملكها الصندوق أو يملك أسهماً فيها.