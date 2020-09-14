نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية.. الشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجراءاتٌ ميسرةٌ وتسهيلٌ في التقسيط، أبرز ما يُميّز تمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية الذي أعلن تقديم هذا القرض، تيسيرًا على محدودي الدخل من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الفروع المنتشرة له بأنحاء البلاد، بهدف زيادة دخل الشباب بالعمل على السيارة سواء بدوامٍ كاملٍ، أو جزئي بعد الانتهاء من العمل الأساسي.

وحدّد بنك التنمية الاجتماعية “التسليف سابقًا” نطاق صرف هذا القرض لعام 2020 بثلاثة مبالغ، الأول بالنسبة لقرض السيارة الأجرة العامة بتمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، والثاني لقرض السيارة الأجرة الخاصة، بتمويل يصل إلى 150 ألف ريال سعودي، والثالث لقرض سيارة المدرسة بتمويل يصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

شروط تمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

وننشر من خلال موقعنا، شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية خدمة للمواطنين والمقيمين في السعودية، الراغبين في الحصول على هذا القرض، إذ تأتي على النحو الآتي:

تقديم طلب للحصول على القرض بأحد فروع البنك مباشرة.

الانتظار لمدة 30 يومًا لمراجعة الطلب.

إتاحة المعلومات الائتمانية للبنك.

من حق البنك الحجز على السيارة في حالة الإخلال ببنود العقد.

البنك ليس مسؤولا عن أن مخالفة جنائية أو مرورية.

البنك ليس مسؤولا عن عن السيارة أو عن السائق.

البنك ليس مسؤولا عن دفع تعويضات في حالة عدم دفع العميل التأمينات.

والجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية قد حدد أقصى تمويل للسيارة والذي يتحدد على نوع السيارة ونشاطها، حيث أن أقصى تمويل للسيارة الأجرة العامة 100 ألف ريال، السيارة الأجرة الخاصة 150 ألف ريال، سيارة النقل المدرسي 200 ألأف ريال سعودي، حيث يمكنك تقديم طلب إلكتروني مباشرة من بنك التنمية الاجتماعية وملئ بياناتك الشخصية.

الأوراق المطلوب للحصول على قرض مركبة من بنك التسليف

وبعد معرفة شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية علينا أن نعرف أيضًا الأوراق والمستندات التي يطلبها البنك للحصول على هذا القرض وهي على النحو الآتي: