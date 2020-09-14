نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب جديد في بنك الراجحي عن طريق الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك الراجحى من أكبر البنوك المصرفية المعروفة داخل المملكة العربية السعودية، ويعمل مصرف الرقم على تقديم كثير من الخدمات المالية و الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك الكثير من الخدمات مع اتخاذ الضوابط الإسلامية في جميع التعاملات البنكية، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نتحدث بوضوح عن كيفية فتح حساب جديد في مصرف الراجحي من خلال التواصل مع الإنترنت.

كيفية فتح حساب في مصرف الراجحي عن طريق الإنترنت:

يمكن الاستعلام عن كيفية فتح حساب في الراجحي عن طريق الإنترنت بكل بطرق سهلة من خلال خطوات سهلة وبسيطة:

حيث يتم ذلك من خلال التواصل مع الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لبنك الراجحي وعمل تسجيل دخول على الموقع.

وبعد ذلك سوف يتم ظهور صفحة ممتلئة بالشروط التي تم وضعها من قبل البنك من أجل التسجيل في بنك الراجحي.

وعند الموافقة على هذه الشروط يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة.

وتسجيل رقم الهاتف المحمول و تسجيل كافة المعلومات الخاصة الشخصية من خلال موقع أبشر الإلكتروني.

وسوف يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول تحتوي على رمز، نقوم بتسجيل هذا الرمز لاستكمال جميع البيانات.

وبالتالي تكون انتهيت من جميع خطوات التسجيل في بنك الراجحي.

تعرف على أهم الشروط لفتح حساب في مصرف الراجحي:

يقوم بنك الراجحي بوضع بعض الشروط التي يجب الإلتزام بها من أجل فتح حساب في بنك الراجحي:

حيث يجب عمل تسجيل دخول في موقع أبشر الرسمي الإلكتروني التابع لمصرف الراجحي وتسجيل جميع البيانات الخاصة.

كما يجب أن يكون الشخص المتقدم لعمل حساب في بنك الراجحي يتعدى عمر الثامنة عشر سنة.

كما يجب على هذا الشخص أن يكون لديه رقم هاتف شخصي تابع لشركة الإتصالات بالمملكة العربية السعودية.

كما يجب الإلتزام بتسجيل العنوان الذي يتواجد به داخل المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل التواصل بكل سهولة.

كما يجب أن يكون هذا الشخص لا يتعامل مع أى بنك آخر.

كما يجب إحضار بعض الأوراق الشخصية اللازمة من حيث الهوية الوطنية وغيرها من أوراق لإثبات الشخصية.

وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المقال الذي يوضح كيفية فتح حساب في بنك الراجحي السعودي من خلال التواصل مع الإنترنت.