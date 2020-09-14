نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاليا وظائف بجامعه الملك سعود للعلوم الصحية وكيفيه التقديم 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عملت المملكة العربية السعودية علي توفير فرص عمل للخريجين من أبناءها السعوديين وذلك للتقيل من نسبه البطالة وتوفير فرص العمل لمساعده الشباب في حياتهم اليومية وتعودهم علي الحياه العملية وذلك لاكتساب الخبرة والتعايش في المملكة، كما أن المملكة عملت علي توفير فرص شاغره للجنسين بالشئون الصحية وكيفيه التقديم فيها، وذلك لاهتمام المملكة بأبنائها.

جامعه الملك سعود للعلوم الصحية

جامعه الملك سعود للعلوم الصحية،تعتبر جامعه حكوميه متخصصه في العلوم الصحية في المملكة ونشأت في عام 2005 ميلادية وتقع موقعها بالرياض في المملكة ويوجد لها فرعين بالأحساء وجده، تتمثل عده برامج بالجامعة التابعة للشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني حيث أنها تكون أول جامعه عربيه متخصصه في مجال الطب والعلوم الصحية وفي عام 2008 ميلادي وضع الملك عبد العزيز حجر الأساس لمشاريع المدن الجامعية.

وظائف جامعه الملك سعود للعلوم

قامت جامعه الملك سعود للعلوم الصحية في المملكة بالإعلان علي بعض الوظائف الإدارية بها والتي تقتصر علي حمله الثانوية فيما فوقها وتتمثل تلك الوظائف في:

مساعد إداري ثاني للنساء بالأحساء: ويكون حاصل دبلوم مشارك أو ما يعادله وخبره سنتين بالمجال أو اكثر. مساعد إداري رابع للنساء بجده: ويكون حاصل علي ثانويه عامه أو دبلوم وخبره سنه أو اكثر في السكرتارية أو إدارة المكاتب. مساعد إداري ثان للرجال بالرياض: ويكون حاصل علي دبلوم مشارك أو ما يعادله وخبره سنتين أو اكثر بالمجال. مساعد إداري أول درجه بالرياض: ويكون حاصل علي بلوم مشارك أو ما يعادله ويفضل اكثر بكالوريوس وخبره ثلاث سنوات أو اكثر بالمجال. مساعد إداري ثان للنساء بالرياض: ويكون حاصل علي دبلوم مشارك أو ما يعادله وخبره سنتين أو اكثر بالمجال. مساعد إداري ثالث للرجال بالرياض: ويكون حاصل علي دبلوم مشارك أو ما يعادله وخبره سنه أو اكثر في السكرتارية أو إدارة مكاتب. مساعد إداري أول للنساء بالرياض: ويكون حاصل علي دبلوم مشارك أو ما يعادله ويفضل بكالوريوس وخبره ثلاث سنوات أو اكثر بالمجال. مساعد إداري ثالث للنساء بالرياض: ويكون حاصل علي دبلوم مشارك أو ما يعادله وخبره سنه أو اكثر في السكرتارية أو إدارة المكاتب.

كيفيه التقديم لوظائف الجامعة

عملت الجامعة علي توفير الوظائف لجميع خريجين المملكة العربية السعودية حيث يمكن للمواطنين التقديم إلكترونيا بجامعه الملك سعود للعلوم الصحية بالمملكة وذلك إلكترونيا عبر موقع الجامعة حيث يمكن تلقي جميع الطلبات المقدمة من عليه واستيفاء جميعها وتحديد موعد للمقابله وبعدها يتم استلام الوظيفة المقدم عليها.

وأخيرا وفي نهاية المقال فان المملكة السعودية تعمل علي توفير فرص عمل كثيره لشبابها في جميع المصالح الموجودة بالمملكة حيث وفرت المملكة وظائف شاغره تطلقها أمانة جده بالمملكة وكيفيه التقديم.