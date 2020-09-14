نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل.. قرض بالتقسيط من شركة تسهيل يصل إلى 30 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدون كفيل ولا تحويل راتب، هذا أفضل تمويل يبحث عنه المواطن أو المقيم في السعودية، ليكون الأنسب هو قرض بالتقسيط من شركة تسهيل التابعة لشركة المتحدة الإلكترونية “إكسترا” في المملكة العربية السعودية، إذ يأتي ذلك دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخول المنخفضة، فهو أحد أهم الحلول التمويلية للأزمات المالية التي تزداد صعوبة يومًا بعد يومٍ، خاصة في هذه الفترة التي تمر بها معظم البلاد بسبب تدهور الاقتصاد في الكثير من الدول بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أدى لتعطيل الكثير من الأعمال والمصالح، وعليه لجأ الناس إلى حلول التمويل من البنوك وشركات التمويل، خاصة تمويل شركة تسهيل الذي يتميز عن غيرة بمميزات كثيرة وسوف نوضحها لكم في المقال.

ويتميز القرض الذي يحصل عليه المواطن أو المقيم من “تسهيل” بأنه يكون ضعف الراتب الشهري، إذ يصل إلى نحو 30 ألف ريال سعودي، فيما تمتد فترات السداد حتى عامين، ومتاح للمواطنين والوافدين، في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى العسكريين، والمتقاعدين، بالإضافة إلى أنه متوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.

شروط قرض بالتقسيط من شركة تسهيل السعودية

وننشر من خلال موقعنا، شروط قرض بالتقسيط من شركة تسهيل السعودية، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، الذي يحتاجون إلى تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، وذلك على النحو الآتي:-

عُمر المتقدم للحصول على التمويل يبدأ من 21 إلى 25 عامًا.

لا يقل الراتب الشهري الذي يحصل عليه الراغب في التمويل عن 12 ألف ريال سعودي.

عمر المتقدم من 25 حتى 60 عامًا، لا يقل راتبهم عم 5 آلاف ريال.

لا تقل مدة الخدمة في العمل عن 90 يومًا للسعوديين وسنة للمقيمين.

لا يزيد عمر المتقاعدين عن 70 عامًا ولا يقل الراتب عن 5 آلاف ريال.

الأوراق المطلوبة لصرف التمويل من شركة “تسهيل” في السعودية

بعد معرفة شروط قرض بالتقسيط من شركة تسهيل السعودية، فإن هناك أوراقًا مطلوبة لصرف هذا التمويل، تأتي على النحو الآتي: