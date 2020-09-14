كم مبلغ الدعم السكني وما هو موعد صرف الدعم السكني 1442

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عمر شويل - جدة كم مبلغ الدعم السكني واحد من الأسئلة الأكثر شيوعًا في المملكة العربية السعودية ودائمًا ما نجد المواطنين يتسائلون عن كيفية الحصول على الدعم السكني المقدم من صندوق التنمية العقارية ومطروح أيضًا من وزارة الإسكان السعودية ولذلك سنضع بين يديكم شروط الدعم السكني ونقدم لك معلومات عن متى ينزل الدعم السكني عقب الموافقة على الحصول عليه بالإضافة إلى حاسبة الدعم السكني من موقع الوزارة.

كم مبلغ الدعم السكني

يحصل المواطنين ذوي الدخل المحدود على الدعم السكني في حال توافرت بهم الشروط الخاصة بالدعم السكني ويمكن معرفة قيمة الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان عبر تحديد قيمة الراتب وعدد أفراد الأسرة المسؤولة من المستفيد أيضًا وكذلك قيمة القسط الشهري الذي يستطيع سداده.

حاسبة الدعم السكني

قم بدخول موقع وزارة الإسكان السعودية.

قم بالدخول إلى أداة حاسبة الدعم السكني التقديرية.

قم بتحديد قيمة التمويل الذي ترغب بالحصول عليه.

أدخل مدة التمويل وعدد أفراد الأسرة.

أدخل المعلومات التي تخص الدخل الشهري.

وقم بعدها بالنقر على تبويب احسب من أجل حساب قيمة الدعم السكني المستحقة لك.

موعد صرف الدعم السكني

ولمزيد من المعلومات عن كم مبلغ الدعم السكني وكذلك موعد صرف الدعم السكني الشهري وتاريخ نزوله يمكن التواصل مع وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية وذلك عبر الرقم الموحد الذي وفرته الوزارة لخدمة العملاء وهو رقم 199090 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]