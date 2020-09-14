نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التقاعد” تحث العملاء علي تحديث بياناتهم الشخصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتقاعد دعت عملاءها إلى تجديد بياناتهم الشخصية وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها، وقد حست المؤسسة جميع المستفدين من خدماتها بتحديث بياناتهم للوصول لأقصى استفادة من الخدمات التي تقدمها لعملائها، وذلك مثل التواصل السريع مع المستفدين و الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، وأيضا متابعة المعاملات والحصول علي التحديثات بشكل مستمر للإجراءات التي تتم علي المعاملة، ويمكن أيضا للعميل بعد أن يتلقى أخر الأخبار حول المؤسسة والخدمات التي تقدمها أن يقوم بتحديث بياناته، والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد سمحت لكافة المستفدين إنجاز جميع معاملتهم المختلفة وخدماتهم بشكل الكتروني، وذلك دون الضرورة لزيارة المؤسسة ومراكز الخدمة بغرض شعورهم بالرضا وجودة الخدمات المقدمة، وتهدف أيضا لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية “رؤية 2023 ” .

خطوات تحديث البيانات في مؤسسة التقاعد إلكترونيا

يجب علي المستفيد من الخدمة تسجل الدخول إلي بوابة المؤسسة الإلكترونية . يجب الضغط علي أيقونة “تحديث البيانات” . يجب كتابة البيانات المطلوب تحديثها كرقم الجوال ومكان الإقامة والبريد الإلكتروني والمدينة وصندوق البريد . بعد التسجيل بشكل صحيح يصل للمستفيد رسالة عبر رقم الجوال تفيد بحفظ البيانات وتأكيد التحديث ونجاحه .

شروط ضم خدمة للتأمينات الاجتماعية

حدد المؤسسة العامة للتقاعد عدة شروط واجب توافرها فى المتقدم لطلب ضم خدمة إلي التأمينات الاجتماعية وتتمثل هذة الشروط فيما يلي :

أن تكون الخدمة السابقة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري ولم يعوض عنها .

يجب أن تكون مدة الخدمة لا تقل عن سنه .

يجب علي المتقدم أن لا يكون تقاضى مكافأه أو معاشا تقاعديا عن الخدمة المراد ضمها .

يجب أن يكون سن طالب الخدمة أقل من 59 سنه .

لا يقبل طلب الضم إذا كان سبب نهاية الخدمة الخاضعة لنظام التقاعد (مدني أو عسكري ) هو العجز .

وفي نهاية موضوعنا نكون قد أوضحنا ضرورة تحديث البيانات للعملاء إلكترونيا، وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا وتنفيذ الاجراءات الصحية الاحترازية التي فرضتها وزارة الصحة، وبهدف حماية المواطنين وتوفير الوقت والمجهود لهم بشكل سهل ويسير .