الدكتور عطا ووابو الريش يكرمان المستشار الانديجاني كافضل اعلامي في دعم العمل الانساني والمجتمعي

فيما حقق فيديو فلذات لدعم اطفال القلب من الايتام نصف مليون مشاهده دوت الخليج-جدة كرمت جمعيه الرعايه الصحيه للاطفال مرضي القلب من الايتام بمنطقه مكه المكرمه فلذات المستشار الاغلامي عبدالعزيز عبدالغفور الانديجاني كافضل اعلامي في مجال دعم العمل الانساني للجمعيات الخيريه والانسانيه والمجتمعيه بشكل عام وجمعيه فلذات علي وجه الخصوص

وقام رئيس مجلس اداره جمعبه الرعايه الصحيه للاطفال مرضي القلب من الايتام وذوي الحاجه فلذات الدكتور جميل عطا بحضور مدير الجمعيه الدكتور صفوان ابو الريش بتقديم درع التفوق للجهود المميزه التي قدمها المستسار الاعلامي عبدالعزيز الاندبجاني في شهر رمضان المبارك وفي عز ازمه انتشار فيروس كورنا من الاشراف علي تنفيذ فيديو فلذات لدعم رساله واهداف الجمعيه وتحقيق نسبه مشاهده اقتربت من نصف مليون مشاهده عبر اليوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي اضافه الي وضعه للخطه الاعلاميه للجمعيه والاشراف عليها

وقال الدكتور عبدالعزيز عطا استساري القلب في المستشفي الجامعي ان ما قام به المستشار الانديجاني كان له دور كبير وملموس بالتعريف بالجمعيه ودعم رسالتها وايصال هذه الرساله الي المجتمع

واضاف ان تكريمه هو اقل واجب تقوم به الجمعيه تجاه

ودعا الله سبحانه وتعالي ان يوفق الجميع من اجل دعم الرساله الانسانيه والمجتمعيه لدعم مرضي اطفال القلب من الايتام وذوي الحاجه

من جهته اثني مدير الجمعيه الدكتور صفوان ابو الريش علي الكفاه والعمل الاعلامي المميز للمستشار الاعلامي عبدالعزيز الانديجاني الذي يعد مدرسه اعلاميه عمرها ٣٥ عاما من الخبره والدراسه والتطبيق لافتا ان جهودها مكنته من تقديم عمل اعلامي مميز لجمعيه فلذات وان تكريمه كان واجبا علينا لهذه الشخصيه المميزه التي تستحق التقدير والتصفيق لها بكل حب

واعرب المستشار الاعلامي عبدالعزيز الانديجاني عن شكره وتقديره لجمعيه فلذات التي منحته الثقه في القيام بهذا العمل ووضع الخطه الاعلاميه وتحقيق عدد مشاهده لفيديو فلذات لدعم مرضي اطفال القلب من الايتام وذوي الحاجه داعيا كل قطاعات الممجتمع والافراذ دعم الاطفال المرضي خاصه وان هناك اكثر من الف طفل وطفله يحتاجون بشكل عاجل من اجل انقاذ قلوبهم من الموت وعوده الابتسامه الي قلوبهم وقلوب دوبهم واسرهم

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