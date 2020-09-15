جمعية فلذات تدعم مستشفي الولاده والأطفال بمكة بأجهزة طبية متطورة لدعم الأطفال المصابين بالفشل الكلوي

في اول شراكه مجتمعيه

جمعيه فلذات تدعم مستشفي الولاده والاطفال بمكه باجهزه طبيه متطوره لدعم الاطفال المصابين بالفشل الكلوي

دوت الخليج -مكه المكرمة

في اول مشاركه مجتمعيه بين جمعيه الرعايه الصحيه للاطفال فلذات بمنطقة مكة المكرمة ومستشفى الولاده والاطفال بمكه المكرمه قدمت جمعبه فلذات اجهزه طبيه لمرضي اطفال الفشل الكلي المنومين في العنايه المركزه وذلك في اطار رساله الجمعيه المجتمعيه والانسانيه بحضور مدير المستشفي الدكتور احمد بن غيث المحمادي ورئيس مجلس اداره فلذات الدكتور جميل عبدالعزيز عطا ومدير الجمعيه الدكتور صفوان ابو الريش وعدد من الطبببات والمستشار الاعلامي عبدالعزيز الانديجاني

وسلمت الجمعيه للمستشفى الاجهزه الطبيه التي ستسهم في تقديم الخدمه الطببه لنحو ١٠٠ حاله سنويا

ورحب الدكتور احمد المحمادي بجمعيه الرعايه الصحيه للاطفال بمنطقه مكه المكرمه علي هذا النوع من الدعم المستدام مشيرا الي اهميه هذه الشراكه المجتمعيه بين الطرفين والتوسع فيها بما يحقق اهداف الجمعيه ورسالتها من اجل ترسيخ العمل المستدام بما يتوافق مع رؤيه ٢٠٣٠ في التحول الوطني

ولفت الي ان مستسفي الولاده والاطفال بمكه المكرمه يعد نموذجا للمستشفيات التي انشاتها الدوله من اجل تقديم خدمات مميزه ومتفرده حيث تضم ضمن وحداتها مركز لاطفال مرضي القلب ومركز للكلي

واكد ان الشراكات المجتمعيه بين القطاعات الحكوميه والجمعيات المتخصصه اصبحت احد الادوار المهمه في منظومه العمل المجتمعي معربا عن تقديره للجمعيه لما قدمته من دعم في اطار العمل الانساني

فيما تحدث الدكتور جميل عبدالعزيز عطا عن الجمعيه واهدافها ورسالتها المبنيه علي العمل من اجل تحقيق غرس ثقافه العمل المستدام وبمنهجيه علميه

وقال ان جمعيه فلذات تهدف الي دعم الاطفال الايتام وذوي الحاجه من مرضي اطفال القلب والكلي والامراض النادره والتي تحتاج الي تكلفه عاليه بتوفير الاجهزه الطبيه والعلاجات والادويه لهذه الامراض

ولفت ان الجمعيه تسعي حاليا لانشاء مركز التميز لطوارئ الاطفال في المستشفى الجامعي لجامعه الملك عبدالعزيز بجده الي جانب انها طبقت بنجاح بطاقه التامين الصحي لاول مره في المملكه تتيح لمرضي الجمعيه من استخدام بطاقه التامين في الكشف والعلاج في المستسفيات

وشدد علي ان الجمعيه لديها برامج متفرده ومتميزه وتسعي الي دعم المرضي بشكل اكثر مرونه

ونوه المدير التنفيذي لجمعيه فلذات الدكتور صفوان ابو الريش ان جمعيه فلذات تعد من الجمعيات الاكثر تخصصيه من اجل رعايه الاطفال المرضي من الايتام وذوي الحاجه

وانها تسعي الي تحقيق الشراكات المجتمعيه التي تحقق الاهداف الاكثر اهميه في منظومه العمل المجتمعي