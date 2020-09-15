جدة – محمد الرايقي ضمن برامج وفعاليات جمعية البيئة السعودية أقيمت داخل مقر الجمعية ورشة عمل بعنوان تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك البترول قدمها الأستاذ زهير علي باسمير وذلك بهدف التعريف بالطاقة الشمسية .

حضر الورشة رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو راس والمهندس عبدالرحمن المهداوي والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذة آمال مهدي ومدير العلاقات والإعلام بالجمعية الأستاذ محمد الرايقي وعدد من منسوبي ومنسوبات الجمعية مع مشاركة مجموعة من المتطوعين والمتطوعات .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمعية البيئة السعودية وورشة عمل للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.