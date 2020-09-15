ما لا تعرفه عن مرض الذئبة الحمراء

دوت الخليج / سلوى البلادي.

مرض الذئبة الحمراء هو مرض مناعي ذاتي مزمن يصيب الانسجة الضامة , وبالتالي فهو يصيب ويتلف العديد من أجهزة الجسم ومن أهمها (المفاصل والجلد والجهاز العصبي والكليتين والقلب والرئتين) .

مرض الذئبة الحمراء يصيب الإناث أكثر من الذكور , و تبلغ ذروة المرض في العقد الثاني والثالث من العمر .

ومن أهم العوامل التي تؤدي الى حدوث المرض :

السبب غير معروف، ولكن يعتقد أنها مرتبطة بالعوامل البيئية والوراثية والهرمونية.

كما أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للذئبة قد يصابون بالمرض عند ظهور محفزات والتي تشمل:

​أشعة الشمس.

بعض الأدوية (مثل: أدوية ضغط الدم، والأدوية المضادة للصرع والمضادات الحيوية).

العدوى.

التعرض للمستضدات وتشكل الأجسام المضادة والمركبات المناعية التي تهاجم أنسجة الجسم وتسبب الالتهابات .

أنواع الذئبة الحمراء:

الذئبة الحمامية الجهازية (المجموعية):

وهي الأكثر شيوعًا؛ حيث يكون خفيفًا أو حادًا، ويمكن أن يؤثر في أجزاء كثيرة من الجسم.

الذئبة الحمامية الجلدية (القرصية):

تؤثر في الجلد، وذلك على شكل طفح جلدي، ويمكن أن تحدث في أي جزء من الجسم، ولكنها تظهر عادة عند التعرض لأشعة الشمس.

​الذئبة الحمامية بسبب الأدوية:

تحدث نتيجة بعض الأدوية، وتختفي الأعراض عادة في غضون ستة أشهر بعد إيقاف الدواء. كما أنها نادرًا ما تصيب الأعضاء الرئيسة.

الذئبة الحمامية الوليدية (نادر الحدوث):

تؤثر في الرضع حديثي الولادة، بسبب اكتسابه الأجسام المضادة من الأم المصابة بالمرض.

مسميات أخرى:

الذئبة حمامية – الذئبة – لوبس – ذاب حمامي – مرض الذئبة الجلدية.

الأعراض:

قد تظهر العلامات والأعراض فجأة أو تتطور ببطء، وقد تكون خفيفة أو شديدة، وقد تكون مؤقتة أو دائمة، ويعاني معظم المصابين بها بالنوبات، وتسوء الأعراض والعلامات لفترة، ثم تتحسن أو تختفي تمامًا.

كما تعتمد العلامات والأعراض على أنظمة الجسم المتأثرة والتي تشمل:

آلام، تصلب وتورم المفاصل.

الإرهاق الشديد.

قروح في الفم والأنف.

طفح على الوجه (على شكل فراشة) أو في أماكن أخرى من الجسم.

ألم في الصدر.

ضعف وظائف الكلى.

حساسية من الضوء.

ضيق في التنفس.

جفاف في العين.

الصداع وفقدان الذاكرة.

​تحول أصابع اليدين أو القدمين إلى اللون الأبيض أو الأزرق عند التعرض إلى البرد أو في أثناء فترات الضغط النفسي.

أعراض وعلامات المرض تختلف بإختلاف الجهاز المصاب , و أعراض وعلامات المفاصل والجلد هي الأكثر شيوعا، وتتمثل في إلتهاب المفاصل وظهور الطفح الجلدي على المناطق المعرضة للشمس , كما أن إصابة الجهاز العصبي تتمثل بالتشنجات والصداع بالإضافة إلى تغير الحالة المعرفية العقلية والإضطرابات النفسية كالذهان والإكتئاب .

أما عن إصابة الكليتين فتتمثل بإلتهاب الكلى أو المتلازمة الكلوية المرضية , وإصابة الرئتين تتمثل بشكل رئيسي في إلتهاب الغشاء المحيط بالرئتين وما ينتج عنه من ارتشاح , وإصابة القلب تتمثل في إلتهاب الغشاء المحيط للقلب , وإلتهاب عضلة القلب وما ينتج عنه من عجز في القلب وعدم إنتظام في دقات القلب , وإلتهاب شغاف القلب( الطبقة المبطنة لجوف القلب ) .

يتمثل تشخيص المرض بوجود أربعة أو أكثر من أحد عشر معيارا حددتها الكلية الامريكية لأمراض الروماتيزم , والمعايير تعتمد على الفحص السريري للمريض بالإضافة إلى الفحوصات المختبرية التي تشمل فحص لخلايا الدم والأجسام المضادة .

النصائح التي يجب اعطاؤها في حالة المرض هي :

تعريف المريض وعائلته بالمرض والآثار الجانبية للأدوية.

تجنب التعرض للشمس والأشعة فوق البنفسجية وإستخدام واقي الشمس.

تجنب الأماكن المزدحمة لعدم الإصابة بالإختناق و الالتهابات.

وبالنسبة للنساء يجب أن يتجنبن أقراص منع الحمل لمنع تدهور الحالة .

العلاج يشمل:

لا يوجد علاج لمرض الذئبة الحمراء؛ لكن تغيير نمط الحياة وأدوية معينة يمكن أن تساعد في السيطرة عليها، والتي تشمل:

مسكنات الألم.

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.

الأدوية المثبطة للمناعة.

الكورتيزون.

كما تستخدم مضادات الملاريا والمواد البيولوجية في هذا المرض .

وتستخدم الأجسام المضادة الوريدية وتبادل بلازما الدم في حالات النزيف الدموي داخل الرئتين .

العلاج بالطب البديل باستخدام:

بذور الكتان وزيوت السمك والأوميجا 3.

وإستخدام الاعشاب الصينية.

وإستخدام الأعشاب الغنية بحمض جاما لينولينيك مثل زيت زهرة الربيع وزيت الزبيب.

تجنب اللحوم الدهنية.

تجنب الفول السوداني والألبان.

الوقاية:

لا توجد طريقة لمنع مرض الذئبة؛ لكن يمكن التقليل من الإصابة، وذلك بتجنب المحفزات (مثل: أشعة الشمس، التوتر، التدخين، قلة النوم، وغيرها).

إرشادات للمصابين بالذئبة الحمراء:

الحرص على تناول غذاء صحي ومتوازن.

أخذ قسط كاف من الراحة.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الحد من الإجهاد ومحاولة استخدام تقنيات الاسترخاء.

استخدم واق من شمس، وارتداء قبعة للحماية من الشمس.

تجنب الجلوس في ضوء الشمس المباشر.

التوقف عن التدخين.

​الأسئلة الشائعة:

هل يؤثر مرض الذئبة الحمراء في الحمل؟

يمكن أن يسبب مرض الذئبة مضاعفات في الحمل؛ لذا يجب مراجعة الطبيب قبل محاولة الحمل لمناقشة المخاطر وتغيير الأدوية إذا لزم الأمر.

هل يمكن للمصابين بالذئبة الحمراء أخذ اللقاحات؟

لا ينصح باللقاحات في حالة الذئبة النشطة.

أما بعض حالات الذئبة غير النشطة أو المستقرة، فيمكن الحصول على بعض أنواع اللقاحات؛ لكن يجب استشارة الطبيب المعالج في مثل هذه الحالات.

المفاهيم الخاطئة:

ممارسة النشاط البدني للمصابين بالذئبة الحمراء قد تكون ضارة.

الحقيقة: إن التمارين الخفيفة إلى المعتدلة مفيدة للمصابين؛ حيث قد تساعد على تخفيف تصلب المفاصل وآلام العضلات.

الذئبة الحمراء يشبه السرطان.

الحقيقة: السرطان هو حالة من الأنسجة الخبيثة غير الطبيعية التي تنمو بسرعة وتنتشر في الأنسجة المحيطة بها. أما مرض الذئبة هو مرض مناعي ذاتي؛ لكن قد تشمل بعض العلاجات لمرض الذئبة الأدوية المثبطة للمناعة، والتي تستخدم أيضًا في العلاج الكيميائي.