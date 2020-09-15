نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح المنافذ والفئات المسموح لها بالسفر للخارج ودخول المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد أمس العديد من القرارات الجديدة من قبل الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين، فقد أعلن الملك السعودي أنه يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر سبتمبر يتم فتح المنافذ للسماح بالسفر للخارج بشكل تدريجي غير ملحوظ، وقد شمل الأمر الملكي فئات تم استثنائها أثناء صدور هذا القرار، وقد ذكر أنه على سبيل الحصر في حين سيتم فتح الرحلات الخارجية للجميع في تاريخ لاحق على أن يبدأ الفتح الرسمي يوم 1 يناير 2021 على أن يتم التوضيح والإعلان عن الفتح قبلها بشهر.

استعدادات قبل فتح المنافذ :

بدأت المطارات والمنافذ البرية والبحرية في الاستعدادات على أكمل وجه قبل استئناف السفر إلى الخارج، وذلك بهدف استقبال المسافرين والقادمين وفقاً الإجراءات والضوابط الاحترازية التي تطبقها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شهادة الخلو من كورونا كشرط هام :

قامت وزارة الداخلية بصدور تصريح شديد اللهجة على الفئة المخاطبة أو المقصود بها أثناء الأمر الملكي، أن يكون دخول غير السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناء على تحليل حديث من جهة موثقة خارج المملكة لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المنفذ.

فتح المنافذ ل 9 فئات:

تشتمل الفئات المسموح لها بالسفر للخارج اعتبارا من الغد ما يلي:

الموظفين الحكوميين – المدنيون والعسكريون – المكلفين بمهمات رسمية العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم العاملون على وظائف دائمة في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية خارج المملكة ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية ومديرو التصدير والتسويق والمبيعات الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة بناء على تقارير طبية وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء. الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقيهم. من لديهم حالات إنسانية وبخاصة الحالتين الآتيتين:

لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة

وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة

8- المقيمون خارج المملكة ومرافقيهم الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة

9- المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية

بالإضافة إلى أن القرار شمل فتح النافذة والسماح للمقيمين والمواطنين الذين يرغبون السفر من وإلى المملكة العربية السعودية وذلك بالإضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة.