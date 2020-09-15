نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحضير الطلبة في تيمز لمتابعة الدروس أون لاين في منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه المعلمون والطلبة الكثير من العقبات والمشاكل داخل منصة مدرستي وتطبيق تيمز التابع لشركة مايكروسوفت، ومن ضمن هذه المشاكل التي تواجه المعلمين هي مشكلة طريقة تحضير الطلبة في مايكروسوفت تيمز، وذلك من اجل شرح الدرس، ويبحث المعلمون على العديد من الحلول للعديد من المشاكل، ومنها كيفية إضافة الطلبة في تيمز لمتابعة الدرس المباشر، ونحن بدورنا وفرنا تقرير عن هذه المشكلة التي تواجه شريحة واسعة من المعلمين في المملكة العربية السعودية.

ما هو مايكرو سوفت تايمز

يعود هذا التطبيق أو النظام البرمجي لشركة مايكروسوفت العالمية، ويساعد الطلبة في جميع المراحل التعليمية والتعليم الجامعي على دراساتهم الإلكترونية، ويعد هذا التطبيق أو النظام البرمجي من أسهل البرامج الإلكترونية من جميع النواحي، ويعمل على عرض فيديوهات بث مباشر، كما أنه يتميز بعدم احتياجه لسرعة انترنت قوية.

كيف يتم تحضير الطلبة في تيمز

ولمن يواجه مشكلة في حل واجباته في مدرستي يمكن الإطلاع على الحل عبر “طريقة حل الواجبات” أو مشكلة في تصحيح الإجابات للمعلمين يمكن متابعة خطوات التصحيح عبر تقرير “تصحيح الواجبات في مدرستي“، ويمكنكم تحضير الطلاب والطالبات من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة، كما عرضنا لكم كيفية حل الواجبات الدراسية في منصة مدرستي، والآن سنعرض لكم طريقة تحضير الطلبة في تيمز وهي على الشكل التالي: