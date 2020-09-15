نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الإقامة السعودية شروطها ورسومها عبر منصة أبشر للجوازات لعام 1441 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الإقامة السعودية هو أكثر ما يبحث عنه الوافدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، والذي قد وفرته الإدارة العامة للجوازات من خلال منصة أبشر لتسهيل الأمر على المقيمين داخل المملكة الراغبين في الحصول على الخدمات الحكومية التي تخص إدارة الجوازات، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على الشروط الواجب توافرها لتجديد الإقامة ورسوم التجديد والغرامات التي تفرضها في حالة تأخر التجديد في الموعد المحدد.

طريقة الاستعلام عن تجديد الإقامة السعودية

أتاحت الإدارة العامة للجوازات الفرصة للاستعلام عن موعد تجديد الإقامة وموعد انتهائها عبر الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر عن طريق الخطوات الأتية:

يمكن للمقيم الدخول على الموقع الإلكتروني وتسجيل حساب جديد ابشر.

ثم أختيار الذهاب إلى أبشر أفراد.

يقوم المقيم بكتابة أسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين به بعد أنشاء الحساب.

ثم من القائمة المنسدلة يختار الاستعلامات الإلكترونية واختيار الجوازات.

ثم يقوم بالضغط على خيار تجديد الجواز.

يقوم المقيم بكتابة رقم الاقامة ورمز التحقق المرئي، ثم يقوم بالضغط على كلمة عرض.

سوف يتم إعادة التوجيه إلى صفحة المعلومات المتعلقة بالمقيم، للتعرف على مدة الإقامة وموعد تجديدها.

رسوم تجديد الإقامة

أعلنت الإدارة العامة للجوازات أنه وبنهاية عام 2019 أنها سوف تقوم بتعديل نسبة زيادة رسوم تجديد الإقامة السعودية على الوافدين للمملكة العربية السعودية من مختلف البلدان، وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين المواطن السعودي بالحصول على الوظائف والأعمال وفقاً لكفائتهم بدلاً من الوافدين الأجانب.

رسوم تجديد الإقامة المنتهية

يمكن للمقيم معرفة رسوم تجديد الاقامة المنتهية عبر الدخول على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجوازات عبر منصة أبشر والتي من خلالها سوف تظهر له كافة الرسوم المستحقة والغرامات المطالب بها ومقدارها، حتى يتمكن من تجديد الإقامة، وذلك في حالة أنتهاء الإقامة مرتان فقط حيث أنه في المرة الثالثة سوف يتعرض المقيم للترحيل.

رسوم تجديد الإقامة للوافدين لمدة عام

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، تكون رسوم التجديد الخاص بهم لمدة عام هي ستمائة وخمسون ريال سعودي.

بالنسبة للعاملين في المزارع ومشابها، تكون رسوم تجديد الإقامة لمدة عام ستمائة وخمسون ريال سعودي.

بالنسبة للتابعين للوافد وأعمارهم أقل من عشرون عاماً، تكون رسومهم السنوية خمسمائة ريال سعودي.

بالنسبة للعمالة المنزلية، التي يقوم بسدادها صاحب المنزل تكون ستمائة ريال سعودي سنوياً.

بالنسبة للعامل العادي ستمائة وخمسون ريال سعودي، أما إذا كانت العمالة زائدة عن عدد العمالة السعودية تكون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي بواقع ثمانمائة ريال شهرياً و ستمائة وخمسون ريال سنوياً.

التجديد للمرافقين للمقيم تتراوح رسوم التجديد إلى ألفين ريال سعودي.

تبلغ رسوم تمديد تأشيرة زيارة المقيمين ثلاثمائة ريال سعودي.

شروط تجديد الإقامة داخل المملكة

أوضحت الإدارة العامة للجوازات بأن هناك عدة شروط يجب توافرها في العامل لكي يتمكن من تجديد الإقامة السعودية قبل أنتهاء صلاحية الإقامة وهي كالتالي:

يجب أن يكون المقيم الراغب في تجديد إقامته متواجداً داخل المملكة العربية السعودية أثناء التجديد.

يجب أن يقوم المقيم بسداد الرسوم المقررة للتجديد.

يجب أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول وقت التجديد.

في حالة وجود أسرة المقيم مرافقين له داخل المملكة، أن يكون لدية تأمين طبي.

يجب على المقيم الراغب في التجديد غير مقيد في قائمة البلاغات الخاصة بالتغيب عن العمل.

في حالة وجود أبن للمقيم الراغب في تجديد الإقامة، يجب ألا يتجاوز عمرة عن ثمانية عشر عاماً.

يجب على المقيم ألا يكون مطالب بسداد أي غرامات أو مخالفات.

يجب على المقيم أن يكون غير مسجل غياب عن العمل أو مقدم فيه بلاغ هروب من جانب الكفيل.

غرامة التأخير عن تجديد الإقامة السعودية

حددت الإدارة العامة للجوازات أنه في حالة تأخر المقيم عن تجديد الإقامة في مواعيدها المحددة قبل أنتهاء صلاحية الإقامة أو في خلال الثلاثة أيام السماح بعد أنتهاء الصلاحية، سوف يتم توقيع الغرامات المنصوص عليها في النظام الخاص بإقامة الوافدين وهي كالتالي:

في حالة التأخير للمرة الأولى، تكون الغرامة الموقعة على المقيم خمسمائة ريال.

في حالة التأخير للمرة الثانية، تكون الغرامة الموقعة على المقيم ألف ريال.

وفي حالة التأخير للمرة الثالثة، تكون الغرامة الموقعة ألف ريال مع ترحيل المقيم خارج البلاد.

الفئات التي تم إعفاءها من رسوم تجديد الإقامة السعودية لعام 1441

أصدرت الإدارة العامة للجوازات قراراً بشأن إعفاء بعض الوافدين من رسوم التجديد باستثناء العمالة ولفترة مؤقته، والتي تكون مدته محدودة لمدة ثلاثة أشهر فقط فضلاً عن إعفاء المغتربين من رسوم التجديد، على أن يعفى في ظل الظروف الراهنة أغلبية الوافدين بشكل مؤقت من دفع رسوم تجديد الإقامة السعودية على أن تستأنف بعد انتهاء الأزمة، على أن تكون الأولوية للعمالة الوافدة، أبناء المواطنات، العاملين بالمهن الهامة النادرة والطبية، أصحاب المهن التجارية التي تنتهي إقامتهم في خلال المدة من 18 مارس وحتى اليوم 30 يونيو سوف تجدد إقامتهم مجاناً دون الحاجة للذهاب إلى الإدارة العامة للجوازات، وباقي الفئات المعفية من الرسوم وهي: