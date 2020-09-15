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عمر شويل - جدة «أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا، تتيح منصة أبشر الإلكترونية للجميع في المملكة من المواطنين أو المقيمين خدمة مبايعة المركبة بشكل إلكتروني من خلال عملية مبايعة يشترك بها كل من البائع والمشتري، حيث أعلنت منصة أبشر على موقعها عن ذلك وذكرت “أتاحت لكم منصة أبشر مبايعة المركبة إلكترونيا” وأما عن خطوات المبايعة والشروط فيمكن التعرف عليها في هذا المقال.
شروط مبايعة المركبة على منصة أبشر
حددت منصة أبشر مجموعة من الشروط وجب توافرها في عملية المبايعة الإلكترونية ليتم قبولها من قبل المنصة ومنها مايلي:
- ان يكون كل من البائع والمشتري لديهم حساب خاص على منصة أبشر الإلكترونية.
- ضرورة تزويد المنصة خلال عملية المبايعة بكافة المعلومات الشخصية لكل منهما.
- يشمل نقل المبايعة سيارات النقل والسيارات الخاصة.
- أصبحت عملية المبايعة تتم لكل من السعوديين وأيضاً المقيمين في المملكة.
- أن تكون رخصة المركبة سارية ولا تكون السيارة مفقودة أو مسروقة.
- ضرورة أداء خدمات الصيانة بشكل دوري للمركبة ووجود ما يثبت ذلك.
- سداد الرسوم الخاصة بعملية نقل المبايعة وهي يتم استردادها في حالة إلغاء البيع.
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خطوات مبايعة السيارة عبر منصة أبشر
كما يمكن نقل ملكية سيارتك عبر منصة أبشر من البائع للمشتري في عملية تتضمن مجموعة من الخطوات كما يلي:
- أولا الدخول إلي منصة أبشر من هنا
- بعد ذلك الدخول إلى خدمات بيع المركبات، وتسجيل عملية المبايعة.
- يقوم البائع بعرض المركبة للبيع وعرض السعر مع إدخال بيانات المشتري والحساب البنكي للبائع.
- في حوالي ساعة واحدة يجب على المشتري قبول المبايعة وترك الحساب البنكي ليتم تحويل ثمن المركبة.
- بعد ذلك يتم تحويل السعر من حساب المشتري إلى حساب البائع وتتم عملية المبايعة.
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