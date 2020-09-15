نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفه تمويل فورى بدون كفيل وبدون أي شروط بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفه تمويل فورى، والتي تقدم بدون كفيل وبدون شروط في المملكة العربية السعودية، وقد تم إنشاء منصة سلفة من اجل التمويل الشخصي لمساعدة المواطنين على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتقوم المنصة بتسهيل سداد هذه القروض والتمويلات وأيضا اجرائات منصة سلفة للقرض، وهناك تمويل سلفني والذي يقدم للمواطن السعودي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد والتحول الاقتصادي حسب رؤية المملكة 2030، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على شروط الحصول على سلفة تمويل فورى ومميزات سلفة للتمويل.

منصة سلفة تمويل فورى

منصة سلفة يعتبر كيان أفتصادى يقدم بطريقه إلكترونية سهلة التعامل، ومن اهم أهداف سلفة قرض فورى هو مساعدة المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض، وتقوم بتقديم تمويل شخصي بدون تحويل راتب لعمل مشاريع هدفها الحياه الكريمة، وتقدم هذه التمويلات بشروط بسيطه دون أي تعقيدات روتينيه، وهناك في المملكة العربية السعودية بنوك قدمت خدمات تمويليه لمساعدة هؤلاء المواطنين الغير قادرين.

شروط الحصول على تمويل شخصي من سلفه

أن يكون مقدم الطلب قد وصل للسن القانوني المقرر وهو 18 عام.

أن يكون المتقدم من أب و أم سعوديه يحمل الجنسية السعودية.

صاحب الطلب لابد أن يكون مر عليه 6 شهور في العمل لطلب التمويل الشخصي.

أن يكون راتب المتقدم لا يقل على 3000 ريال سعودي.

لا يتجاوز طلب السلفة 5000 ريال.

مميزات تمويل سلفة

هناك عدد كبير من مميزات تمويل منصة سلفة لكل المواطنين الغير قادرين على الظروف المعيشية، وسوف نتعرف على هذه المميزات من خلال السطور القادمة.