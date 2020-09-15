نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبايعة المركبة الخاصة ابشر 1442 المرور ونقل ملكيتها إلكترونياً موقع وزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة

مبايعة المركبة الخاصة ابشر وزارة الداخلية من الخدمات الجديدة التي أدخلت ضمن خدمات أبشر الإلكترونية، وهي خدمة مبايعة المركبات الخاصة ونقل ملكيتها للمواطنين والمقيمين عبر منصة أبشر، وذلك بعد التراضي بين البائع والمشتري، ونوضح لكم بموقع ثقفني المهتم بكل جديد من خدمات في المملكة العربية السعودية، تفاصيل أكثر حول هذه الخدمة وعلى الخطوات التي يتم بها مبايعة المركبات الخاصة والنقل الخاص للمواطنين، والمركبات الخاصة فقط للمقيمين في موقع أبشر بالتفصيل.

مبايعة المركبة الخاصة ابشر

من خلال الدخول على أخبار منصة ابشر وزارة الداخلية، تجدون خبر تفعيل خاصية إدراج مبايعة المركبات الخاصة عبر أبشر، والخطوات التي تتم بين البائع والمشتري، والتي لابد من التسجيل في أبشر، ويكون لكلا منهما حساب مسجل في أبشر وزارة الداخلية ويتم الدخول عليه لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

خدمة مبايعة المركبات الخاصة أبشر

تتيح خدمة مبايعة المركبة الخاصة ابشر للبائع الدخول إلى الحساب الخاص به في منصة أبشر، وتحديد المركبة المراد عمل مبايعة لها، وتحديد الثمن المتفق عليه، وكتابة كل التفاصيل الخاصة بالمركبة:

يتم منح المشتري مهلة ساعة حتى يستطيع قبول أو رفض طلب المبايعة، إذا لم يتم اتخاذ إجراء في المدة الزمنية المحددة يتم رفض عملية المبايعة بشكل تلقائي.

في حالة موافقة المشتري للطلب، فإنه يجب أن يقوم بإدخال رقم الحساب البنكي الخاص به حتى يتم من خلاله عملية الشراء.

خطوات مبارية المركبة ونقل ملكيتها

تعد خدمة مبايعة المركبات عبر منصة أبشر من ضمن 200 خدمة يقدمها موقع أبشر الإلكتروني للمواطنين، وتتم عملية المبايعة من خلال الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على رابط ابشر المرور السابق

يتم التأكد من هذا الموقع على عدم وجود أي مخالفات مرورية على المركبة التي يتم إجراء مبايعة لها.

يجب التأكد من سريان رخصة القيادة الخاصة بالمركبة.

التأكد من الفحص والمعاينة من المشتري.

يتم اختيار خدمة عرض المركبة للبيع وكتابة كافة التفاصيل عن المركبة.

يدخل المشتري على المنصة ويضغط على القبول أو الرفض الخاص بالمبايعة.

يتم تحويل قيمة المبايعة إلى الحساب البنكي الخاص بالعميل.

بعد إتمام عملية السداد يتم إرسال رسالة إلى البائع والمشتري بأنه قد تم الانتهاء من عملية تسليم السيارة.

هذه طريقة مبايعة المركبة الخاصة عبر ابشر بالخطوات التي تتم عبر منصة أبشر، حيث أن هذه الخدمة من الخدمات الجديدة المتوفرة في منصة أبشر.