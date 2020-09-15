نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حجوزات السفر ورحلات الطيران فى المملكة بعد ساعات من قرار فتح المنافذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدر متعاملان في قطاع السياحة والسفر إجمالي ارتفاع الطلب على التذاكر، أمس الأثنين، بنحو 50%، مقارنة مع إجمالي الطلبات في الأيام الماضية.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، أشار المتعاملان إلى أن قرار وزارة الداخلية فتح المنافذ الحدودية والمطارات اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ساهم في زيادة الطلب على تذاكر السفر.

وأوضحوا أن وكالات السفر والسياحة ما تزال بانتظار جدولة شركات الطيران للرحلات خلال الساعات القادمة.

وذكر حسين القطان «مدير مكتب سفر» أن الحجز على تذاكر السفر لعودة العمالة الوافدة من بلدانها سجل زيادة كبيرة خلال الساعات الماضية.

وقال: «إجمالي الحجوزات وصل إلى 45 طلبا خلال الساعة الأولى من الدوام الرسمي، فيما لم يتجاوز عدد الحجوزات طيلة الأيام الماضية حاجز 112 تذكرة، وغالبية الحجوزات للعمالة العالقة في بلدانها وتمتلك إقامات سارية المفعول، وقرار وزارة الداخلية يشمل كافة مواطني مجلس التعاون، بحيث يستطيعون الدخول والخروج بكل حرية عبر المنافذ الحدودية والمطارات».

وحول جدولة رحلات الطيران لمختلف دول العالم، أوضح أن وكالات السفر والسياحة بانتظار جدولة تلك الرحلات في غضون الساعات القادمة، لافتا إلى أن الكثير من شركات الطيران فوجئت بقرار رفع إيقاف الرحلات الدولية أمس الأول (الأحد).

وأضاف: «حركة الحجوزات ستبدأ في الارتفاع التدريجي خلال الأيام القادمة، خصوصا أن الكثير من العمالة ما تزال عالقة في بلدانها منذ عدة أشهر، كما أن قرار فتح المنافذ الحدودية ساهم في عودة النشاط لقطاع السياحة والسفر الذي واجه مصاعب كبيرة خلال الفترة الماضية؛ نتيجة إغلاق المطارات بشكل كامل وتعليق كافة الرحلات الداخلية والخارجية».

من جهته، بين سامي العبدالهادي «مستثمر في قطاع السفر» أن البيان يسمح للحالات الخاصة والاستثناءات الخاصة بالسفر؛ ما يعني عودة الحركة التجارية، والبيان يسمح لرجال الأعمال وبعض الفئات الأخرى للسفر لإنجاز الكثير من الأنشطة في الخارج.

وتوقع ارتفاع نشاط وكالات السفر والسياحة بشكل تدريجي مع نهاية الأسبوع الجاري، منوها إلى أن بعض شركات الطيران قدمت عروضا وخصومات كبرى على بعض العواصم.