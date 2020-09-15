“الكيميائية السعودية” توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار الروسي لتوفير لقاح كورونا في المملكة

بلادي – متابعات : أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي “RDIF”، للعمل على توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في المملكة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن مدة المذكرة سنة واحدة، مبينة أن توقيعها تم من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة “أجا فارما” والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة “سيتكو فارما” مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأبانت أن مذكرة التفاهم نصت في مرحلتها الأولى على توفير وتوزيع اللقاح في المملكة، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية الخاصة بنقل تقنيات التصنيع للقاح داخلها، وما يصاحب ذلك من تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.

وأضافت الشركة أن المذكرة تضمنت تمثيل صندوق الاستثمار المباشر الروسي من قبلها أمام الجهات الحكومية المختصة فيما يخص التسجيل والدراسات السريرية، وأن المذكرة تخضع للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية داخل المملكة (الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة).

وأكدت أن عملية إنتاج وتسويق اللقاح يسبقها اشتراطات سريرية لازمة للتأكد من فاعليته ومأمونيته والتي ما زالت تحت الإجراء، متوقعة في حال ثبوت فاعلية اللقاح ومأمونيته وإنهاء جميع الاتفاقيات الخاصة بذلك مع الجانب الروسي والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بأن يسهم ذلك إيجاباً على نتائج الشركة في المستقبل، متعهدةً بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلاً.