“الشورى” يطالب “الشؤون الإسلامية” بترشيد استهلاك المياه والكهرباء بالمساجد وتركيب كاميرات مراقبة فيها

بلادي – الرياض : طالب مجلس الشورى، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بترشيد استهلاك الكهرباء ووضع مرشّدات لاستهلاك المياه في الجوامع والمساجد، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة من خبراتها في إعادة تدوير المياه على مرافق المساجد.
كما طالب المجلس، خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، الوزارة بالعمل على تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في الجوامع والمساجد.
وحث في قرار أصدره اليوم على أن الشؤون الإسلامية على ترجمة معاني القرآن الكريم أثناء القراءة في صلاتي التراويح والتهجد في رمضان في الحرمين الشريفين، بالاستعانة بخبراء ومتخصصين في الترجمة والتفسير واللغة العربية.
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