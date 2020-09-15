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بلادي – الرياض : أعلنت سفارة المملكة في الكويت، اليوم (الثلاثاء)، عن عزمها إعادة فتح قسم التأشيرات، موضحة عددا من المكاتب التي سيتم مراجعتها للحصول على التأشيرات.
وذكرت أن فتح قسم التأشيرات سيكون اعتباراً من يوم غد، الأربعاء، مضيفة أن التقديم للحصول على تأشيرة الدخول سيتم عبر المكاتب المعتمدة لدى السفارة فقط.
وأوضحت السفارة أسماء هذه المكاتب، مشيرة إلى أن تحديدها جاء حرصاً على سلامة وصحة المراجعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة السعودية في الكويت تعلن إعادة فتح قسم التأشيرات .. وتنشر أسماء المكاتب المعتمدة لديها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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