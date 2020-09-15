السفارة السعودية في الكويت تعلن إعادة فتح قسم التأشيرات .. وتنشر أسماء المكاتب المعتمدة لديها

بلادي – الرياض : أعلنت سفارة المملكة في الكويت، اليوم (الثلاثاء)، عن عزمها إعادة فتح قسم التأشيرات، موضحة عددا من المكاتب التي سيتم مراجعتها للحصول على التأشيرات.

وذكرت أن فتح قسم التأشيرات سيكون اعتباراً من يوم غد، الأربعاء، مضيفة أن التقديم للحصول على تأشيرة الدخول سيتم عبر المكاتب المعتمدة لدى السفارة فقط.

وأوضحت السفارة أسماء هذه المكاتب، مشيرة إلى أن تحديدها جاء حرصاً على سلامة وصحة المراجعين.