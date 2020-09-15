نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي في السعودية كيفية حساب راتب التقاعد حيث أنها عبارة عن مكافأة لنهاية الخدمة، هي من أهم حقوق العاملين من قبل صاحب العمل عند انتهاء مدة خدمته، وطبقاً للدساتير والقانين الخاصة بكافة دول العالم المتطورة، بمعنى هي المنحة التي تمنحها كل دولة لكي توفر للعملاء بعد انتهاء المدة العيش بحياة كريمة، ونحن اليوم سوف نوضح لكم أفضل طريقة لحساب الراتب التقاعدي.

كيفية حساب الراتب التقاعد بالشكل الصحيح

راتب التقاعد أو المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، يستحقها كل مواطن يصل لعمر الستين عام وفي بعض الجهات لسن 65 عام، ويتقاعد عن العمل وبالطبع تقوم الدولة بتوفير راتب شهري له، لكي يتمكن من سير الحياة بعد انتهاء مدة عمله، ويتم حساب راتب التقاعد كالآتي:

من 2% وحتى 2.5 % النسبة التراكمية والمرتب الوظيفي.

يتم احتساب عدد سنوات العمل لها وسنه خلال التقاعد، مع مراعاة أن لا يتعدى الراتب 80%.

يتم محاسبة راتب التقاعد بطريقة إلكترونية.

طبقاً لقانون المملكة العربية السعودية يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ مالي محدد يقوم صاحب العمل بمنحه للموظف بعد انتهاء مدة خدمته وتحسب على حسب الأجر ومدة عمله.

مستحقين راتب التقاعد

عندما يقوم العامل بتقديم استقالته عن العمل يكون من مستحقين مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت تعدت فترة خدمته العامين وتقل عن خمس أعوام.

ويتم حساب المكافأة بالثلث ويأخذ الثلثين، ولكن عند زيادة مدة خدمته عن خمس أعوام ولكنها لا تتعدى 10 أعوام، يأخذ مكافأته كاملة، طبقاً للمادة 48 بنظام العمل بالمملكة.

إذا قدمت العاملة استقالتها لعدة أسباب مثل الزواج أو الانجاب مع انتهاء مدة عقدها بينها وبين صاحب العمل بخلال ست أشهر من تاريخ عقد قرانها، وثلاثة أشهر من تاريخ الإنجاب، إما إذا لم تنهي عقد العمل الخاص بها يتم تطبيق أحكام المادة 87 لنظام العمل بالسعودية.

عند انتهاء العقد فإن صاحب العمل ملزم بدفع المكافأة للموظف عن مدة عمله، وتحتسب على أساس أجر نصف شهر من كل سنة من الخمس سنوات الأولى للعمل، طبقاً للمادة 57 لنظام العمل السعودي.