نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل شركات تمويل بدون كفيل في السعودية||خطوات وشروط الحصول على قرض بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركات تمويل بدون كفيل من أبرز الخدمات التمويلية التي تنال على إقبال كثير، لأنها تعمل على تلبية احتياجات القاعدة العريضة للمواطنين بالتمويل الشخصي أو القروض التي يكون الشباب بحاجة لها في إنشاء المشروعات أو القياك بشراء شقة وغيرها من الأشياء التي تحتاج تكلفة عالية، والكثير يبحث عن أفضل الشركات التي تعمل على تقديم التمويل الشخصي دون الحاجة لوجود كقيل، ومن هنا سوف نعرض عليكم أفضل 5 شركات بدون كفيل في السعودية لعام 2020، وما هي أهم شروط الحصول على قرض شخصي دون الحاجة لكفيل.

افضل 5 شركات تمويل بدون كفيل بالمملكة

تعتبر شركات التمويل دون الحاجة لوجود كفيل من أهم الشركات التي تعمل على تقديم القروض المالية والتمويل للكثير من الأشخاص بشروط بسيطة دون عوائق، وقد انتشرت بشكل كبير هذه الشركات في أنحاء المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة ومن أهمها:

1-الشركة السعودية للتمويل:

توفر الشركة السعودية للتمويل خدمة التمويل دون كفيل، وتقدم الكثير من الخدمات لعملائها الكرام من أهمها المواقفة على الطلب على الفور طالما المتقدم مستوفي الشروط، ويحصل على القرض خلال 24 ساعة، ويستطيع أن يحصل على 500000 ريال سعودي، بالإضافة بأن نسبة الربح بسيطة، ومدة سداد طويلة.

2-شركة المرابحة المرنة للتمويل:

تقدم الشركة عروض تمويلية طبقاً للشريعة الإسلامية، مع توفير مدة سداد طويلة وتريح العميل قد تصل إلى 5 سنوات، تمنح تمويل ضخم يصل إلى 25000 ألف ريال سعودي.

3-شركة دار التداولات:

توفر الشركة خدمات التمويل الشخصي بالكثير من التسهيلات وفترة سداد تصل إلى 60 شهر، بإمكانك الحصول على مبلغ بقينة مائة ألف ريال.

4-شركة النايفات للتمويل:

توفر الكثير من الخيارات المختلفة لتلبية احتياجات العملاء، حيث أنها تقدم مبالغ كبيرة تتراوح من 20 ألف ريال وحتى ثل 300000 ألف ريال.

5-شركة متاجر للتمويل:

تقدم القروض مقابل شروط سهلة سواء للأفراد أو للشركات، ولديها برنامج تمويل للسيارات.

شروط الحصول على تمويل دون كفيل

1-أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 65 عام.

2-يتوجب على المتقدم لي شركة من الشركات توفير حد أدنى للراتب المستحق لكي يحصل على القرض الشخصي.

3-يجب أن يمتلك وظيفة ثابتة سواء كانت خاص أو حكومي من أجل الحصول على قرض.

4-يوفر الكثير من التسهيلات لدفع الأقساط التي تتعل بالقرض بالموعد المحدد.