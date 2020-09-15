“تعزيز الصحة النفسية” يدعو إلى عدم تداول المحتوى المسيء للمرضى النفسيين

بلادي – الرياض : دعا المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، مختلف وسائل الإعلام وأفراد المجتمع، إلى عدم تداول المحتوى المسيء للمرضى النفسيين والعقليين.

وأوضح المركز أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن المرضى النفسيين والعقليين يعزّز من الوصمة الاجتماعية لهم ويزيد من صعوبة تلقيهم الخدمات العلاجية التي يحتاجون إليها، علاوة على إقصائهم من المجتمع ومن ممارسة حياتهم الطبيعية بسبب المرض.

ونوّه المركز بأهمية دور وسائل الإعلام في تعزيز الصحة النفسية للمجتمع، وتحسين الصورة الذهنية للمرضى النفسيين والعقليين، والتوعية بالطرق المثلى للتعامل معهم، لا سيما أن المرض النفسي والعقلي يمكن السيطرة عليه والكثير من الأدوية يسهم في تحسّن حالة المريض والعيش بحياة أفضل.

وأكد المركز ضرورة استشعار المسؤولية الإعلامية من قِبل العاملين في حقل الإعلام، التي يجب أن تكون حاضرة في مناصرة قضايا المرضى النفسيين والعقليين، والدفاع عن حقوقهم، وإشعارهم بأهميتهم ودورهم المهم مثلهم مثل غيرهم من أفراد المجتمع.