نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي التعليمية السعودية وطريقة تسجيل الدخول والحضور للطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي السعودية التعليمية إعتمدتها وزارة التعليم السعودية، كأحد أفضل وسائل إستكمال الدراسة عن بعد في المملكة، وذلك في ظل الإجراءات الإحترازية وخطة التباعد الإجتماعي، في ظل إحتواء أزمة إنتشار فيروس كورونا؛ لضمان سلامة وأمن المواطنين بالمملكة السعودية، ويمكن للطلاب تسجيل الدخول للمنصة من خلال حساب مايكروسوفت الخاص بالجالب، أو من خلال بيانات الحساب الخاص بالحساب الذي تمت مصادقته على تطبيق توكلنا، نوضح كافة الخطوات في التالي.

منصة مدرستي السعودية التعليمية

تعد منصة مدرستي التعليمية اهم المنصات التي تدعم استراتيجية التعليم عن بعد في المملكة السعودية، والتي زودت بكافة الأدوات والوسائل التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم واستيعاب المحتوى الأكاديمي، بحيث تتوفر على المنصة كافة المناهج والمقررات الدراسية لجميع المراحل التعليمية، بالإضافة للعديد من الأنشطة التربوية والأكاديمية التي تجعل من عملية التعليم عن بعد متعة لا حدود لها.

تدعم وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي وتزودها بكافة التقنيات والتحديثات، في سبيل مساعدة الطلاب على إستخدام المنصة بكل سهولة ويسر، وأتاحت وزارة التعليم السعودية العديد من الطرق لتسجيل الدخول للطلاب، بالإضافة إلى تسجيل الحضور أيضًا، وإليكم كافة الخطوات.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي السعودية عبر بيانات مايكروسوفت

الولوج للموقع الرسمي الخاص بمنصة مدرستي التعليمية.

النقر على حساب مايكروسوفت للطالب او المعلم.

إدخال بيانات الدخول الخاصة بحساب مايكروسوفت.

كتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب بشكل صحيح، على حساب مايكروسوفت.

النقر على تسجيل الدخول.

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا