نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سريع للسعودي والوافد يصل الي 1.500.000 ريال من بنك ساب بأقل دخل شهري وفترة سداد مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم بنك ساب السعودي بالمنافسة مع باقي البنوك السعودية في تقديم عروض وخدمات تمويلية جديدة, حيث يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة علي عروض تمويلية وتكون متطابقة للشريعة الإسلامية ويكون بأقساط مريحة تساعده من سداد المديونية في الأوقات المحددة, حيث يساعد بنك ساب بتقديم تمويل شخصي يصل الي 1,500,000 ريال سعودي, حتي يتناسب مع العميل مع الظروف الحياتية ويلبي احتياجاته اللازمة سواء كانت لغرض الزواج أو لشراء منزل أو لشراء سيارة وغيرها من الاحتياجات الأخري, وسنوضح لكم من خلال موقعنا كل ما يتعلق بالتمويل الشخصي من بنك ساب السعودي.

التمويل الشخصي من بنك ساب السعودي

بنك ساب السعودي يتنافس مع البنوك الأخري في تقديم العديد من الخدمات التمويلية السريعة, حيث يتم الموافقة الفورية من بنك ساب علي طلبك للتمويل الشخصي بعد استكمال طلب التمويل بالأوراق والمستندات المطلوبة.

واهم ما يتميز به التمويل من بنك ساب انه متطابق للشريعة الإسلامية وهذا ما يهم كل مواطن الذي يبحث عن خدمات تمويلية مميزة، ويتم توفير سيولة نقدية من حيث المبالغ كي تتناسب مع رواتب المواطنين العاملين في قطاعات مختلفة بالمملكة العربية السعودية.

فوائد ومميزات التمويل الشخصي من بنك ساب السعودي

قيمة مبالغ التمويل قد تصل إلى 1,500,000 ريال سعودي وهو اعلي المبالغ التي يمكن صرفها من بنك ساب لجميع المواطنين. يتم الموافقة الفورية بعد تعبئة طلب التمويل وخلال مدة 3 ساعات يمكنك الحصول علي التمويل المطلوب. يتماشى التمويل الشخصي من بنك ساب مع أحكام الشريعة الإسلامية التي يتم من خلالها صرف أي قرض شخصي. يقدم بنك ساب أقساط مريحة للعميل بمدة قد تصل إلى 60 شهر من تاريخ تحويل مبلغ التمويل الذي طلبه العميل. يمكنك الحصول علي تمويل إضافي في حالة تسديد 20% من قيمة المديونية السابقة التي تم الحصول عليها من قبل. يعفي العميل من سداد المديونية في حالة تعرض العميل إلى مشاكل العجز أو الوفاة لا قدر الله. تتميز تمويلات بنك ساب بسرعة تحويل مبالغ القروض التي يطلبها العملاء علي الحساب الشخصي لهم.

شروط التقديم علي طلب التمويل الشخصي من ساب

يشترط أن لا يقل عمر العميل عن 21 عام ولا يزيد العمر عن 58 عام بالنسبة للقطاع الحكومي, ولا يزيد عن 60 عام للقطاع الخاص. يشترط أن لا يقل الدخل الشهري للعميل عن 4,000 ريال سعودي بالنسبة للسعوديين ولا يقل عن 5,000 ريال سعودي فقط لغير السعوديين. يشترط أن يكون العميل علي راس العمل بمدة لا تقل عن شهر واحد للسعوديين وبمدة لا تقل عن 3 اشهر لغير السعوديين. يجب علي أي عميل يقوم بالحصول علي مبلغ تمويل أن يلتزم بدفع أقساط التمويل وفق جدول السداد المحدد بينه وبين بنك ساب.